Kolbásztöltéstől a kőművesmunkáig, a lovak tisztán tartásától, etetésétől a szabás-varrásig sokféle mesterségbe betekinthettek azok a nyolcadikosok, akik Háromszék különböző településeiről tegnap felkerekedtek, hogy tájékozódjanak a megyeközponti Puskás Tivadar Szakközépiskola jelenlegi kínálatáról. Március 11-ig, a mesterségek napjáig a megye minden szakiskolája szervez programokat, nyílt napokon ismertetik a működő szakokat, vállalkozók, szakmai testületek bevonásával tájékoztatnak a munkaerőpiaci lehetőségekről, de arról is szó lesz, hogy a tanintézmények milyen osztályokba hirdetnek idén felvételit.

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyei egyikében már reggeltől a húsfeldolgozó szakos diákok készítették elő a húst a kolbásztöltéshez, a kőműveseknek tartófalat kellett felrakniuk és vakolni, a textileseknél kattogtak a varrógépek, az asztalosok keze alól fiókos kis szekrények, székek kerültek ki.

Az iskola Horgász utcai székhelyén vendégdiákoknak magyarázták az autódiagnosztikai műhely működését, egy másik épületben a számítógép vezérlésű marógép használatának informatikai ismereteket igénylő előkészítését tanulták a diákok.

Tegnap a Puskás-iskola első állattenyésztési osztálya gyakorlati tevékenységébe is bepillantottunk, a tizenöt diák ezen a héten a sepsikőröspataki Kálnoky-lovardában tanulja a lovak gondozásának, általában a lótartásnak a szabályait, az istállók takarításától a lovak tisztán tartásáig, etetéséig, a jószágok jártatásáig. Fiúk és lányok egyaránt szó nélkül, nagy lelkesedéssel végzik a feladatokat, jutalomnak számít, amikor a gyakorlottabbakkal oktatójuk kilovagol az erdőbe.

Színes az iskolák kínálata

Egyetlen nap alatt lehetetlen lett volna végiglátogatnunk Háromszék minden szakiskoláját, de a megyei tanfelügyelőség által közzétett programból kitűnik, a megye mind az öt városában színes volt a szakképző iskolák kínálata. A program tulajdonképpen eész hónapos rendezvénysorozatot foglal magában és március 11-ig tart. A megyeközponti iskolákhoz hasonlóan a kézdivásárhelyi, kovásznai, baróti és bodzafordulói szakképző tanintézmények is népszerűsítették a különböző szakokat, kisfilmeket mutattak be a tanévközi tevékenységekről, partnercégek képviselőivel szerveztek találkozót a nyolcadikos diákok számára, a megyei munkaerő-ügynökség több helyszínen ismertette az elhelyezkedési lehetőségeket és a munkáltatók elvárásait, vállalkozói és szakmai tömörülések mutatták be, milyen területeken van hiány munkaerőben és mit ajánlanak a jól képzett szakembereknek.

Lapunk érdeklődésére Marius Popescu szakoktatásért felelős tanfelügyelő elmondta, a mesterségek hónapja az iskolákban része annak az országos programnak, melyet az oktatási minisztérium hirdetett meg, és az önkormányzatokkal, vállalkozókkal közösen szerveznek a különböző mesterségek megismertetése és megszerettetése céljából. Új technológiákra is fel kívánják hívni a figyelmet, ezért szervezték a tegnap délutáni sepsiszentgyörgyi szakmai fórumot a brassói Toyota cég kirendeltségével közösen, amelyen a jövő autógépészete mellett a jövő autóiról, a villamos és hibrid járművekről is részletesen tájékoztattak – mondotta a szakfelügyelő.

Március 11-én, a mesterségek hivatalosan meghirdetett országos napján és azt megelőzően minden háromszéki szakképző iskola szervez olyan programokat, amelyek egyes szakmákra hívják fel a figyelmet, a tevékenységek nagy hányadába bevonják azokat a vállalkozókat is, akik már jelenleg is partnerei az iskoláknak, illetve akik érdekeltek a szakmunkásképzésben.