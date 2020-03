Az igazgatóság közlése szerint az ellen­őrzés a tejtermeléstől a begyűjtésen, szállításon, tároláson keresztül egészen a feldolgozásig terjed, és minden tejterméket megvizsgálnak, nem csak a nyersanyagot (a tejet). A február 10-én indított vizsgálódás nyomán az állattartó gazdaságokban, farmokon több rendellenességet is tapasztaltak. A legsúlyosabbak: a telep tisztán tartásának elmulasztása, a fertőtlenítőeszközök, berendezések hiánya, a beteg állatok elkülönítését szolgáló helyiségek hiánya, a kerítések hiánya, hulladékkezelési problémák, illetve a takarmány és a víz minőségére vonatkozó vizsgálatok elmulasztása. A begyűjtőpontok esetében a nyers tej minőségére vonatkozó mérések, illetve a gazdaságok és a farmok állatállományának egészségi állapotát bizonyító iratok hiánya volt a főbb gond, de a telepek tisztasága, valamint a tej tárolása körül is akadtak problémák, illetve az átvett tejmennyiség és a nyilvántartott állatállomány közötti arányok terén is akadtak gondok. A feldolgozóknál is több hasonló rendellenességet észleltek, egyebek mellett a termékek minőségét igazoló iratok hiányát. Az igazgatóság közlése szerint az ellenőrzéseket folytatják. (ndi)