Amit tudni kell a kárpótlási törvényről

Török József elmondta: azért döntöttek úgy, hogy kiszállnak Kézdivásárhelyre, mert tagságuk, illetve mindazok, akik részesülnek a kárpótlási törvény által nyújtott jogokban, már mind idős emberek, akiknek gondot jelent Sepsiszentgyörgyre utazni. Tavaly a parlament az országos szövetség előterjesztése nyomán elfogadta az 1990/118-as törvény bizonyos cikkelyeinek módosítását, és erről nem minden érintett szerzett tudomást. Ezelőtt négy évvel a szövetség azt kérte, oly módon változtassanak a törvényen, hogy a volt politikai foglyok, a volt hadifoglyok, a kitelepítettek gyermekei is részesüljenek a kárpótlási törvény által nyújtott jogokból, amit 2019-ben a román törvényhozás el is fogadott.

Az elnöktől azt is megtudtuk, hogy a következő ismertetőt Baróton tartják ma 10-től 12 óráig a polgármesteri hivatal tanácstermében, és ha igény lesz rá, Kovásznára is kiszállnak. A találkozón az érintettek a tagsági díjukat is kifizethetik.