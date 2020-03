A bajban is együttműködnek a visegrádi országok

A visegrádi országok (V4) nemcsak a jóban tudnak együttműködni, hanem a bajban is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Prágában, miután Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia kormányfői egyebek mellett a koronavírus-helyzetről egyeztettek csúcstalálkozójukon.

Orbán Viktor kiemelte: jó döntés volt összehívni a találkozót, mert a vírus bekerült a V4 területére, beköszöntött a közép-európai valóságba. Tudtuk, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik – tette hozzá. Nekünk is szembe kell nézni a tényleges fertőzés veszélyével, azzal, hogy a vírus megjelenik ott is, ahol még nincs – mondta. Orbán Viktor közölte: áttekintették a veszélyeket, az óvintézkedéseket, és összehangolták a kormányok tevékenységét. Elmondta: a kormányfők két veszélyt, egy népegészségügyit és egy gazdaságit állapítottak meg. Most a népegészségügyi veszéllyel foglalkoztak, mert az ember fontosabb, mint a gazdaság és a pénz – jelentette ki a miniszterelnök.

Elmondta visegrádi kollégáinak, hogy miként áll a helyzet, milyen lépéseket tettek Magyarországon: van egy nemzetközileg akkreditált laboratóriumuk, és néhány órán belül képesek megállapítani a fertőzést, a határátkelőhelyeket ellenőrzik.

A kormányfő közölte: van különbség a visegrádi országok karakterében, a Magyarországtól északra fekvő országokban fegyelmezettebbek az emberek, mint a magyarok. Orbán Viktor azt mondta: láthatta, hogy a három miniszterelnök hazájában milyen fegyelmezetten zajlik a felkészülés, ebből sokat fognak tanulni, és ha kell, támaszkodni is fognak a segítségükre.