Hülyeségre nincsen oltás

A fejben rak fészket, és hiába próbálják onnan józan érveléssel eltávolítani, a kezelés legtöbbször eredménytelen. Ráadásul ragályos is, ami abból látszik, hogy a politikai pártok képviselői, prominens tagjai és elnökünk is mintha mostanában elkapták volna. Ezek után nem csoda, ha a hülyeség tünetei sokszor másokon is mutatkoznak, és most például ezek tiltakoznak a torokgyík, gyermekbénulás, tetanusz, szamárköhögés, kanyaró, rózsahimlő stb. elleni védőoltások beadása miatt. Minek védőoltás, hisz ezek a betegségek már jóformán nem is léteznek – mondják. Aztán, ha megsokszorozódnak az ilyen esetek, majd akkor elér gyógyítani azokat, akik elkapják. A védőoltások elmaradása miatt a kanyarójárvány is egész szépen elborította Romániát, s lám, mégsem halt ki a tiltakozó „szabad dákok” újabb generációja. Aki meggyógyul, megmarad, hulljon a férgese, mert így ismét érvényre jut a természetes kiválasztódás, mint régen.

Most honatyáink a koronahiszti miatt előbányásztak egy, a szenátus által 2017-ben elfogadott, védőoltásokra vonatkozó törvénytervezetet. Ezután a képviselőket olyan üzenetekkel kezdték bombázni a vakcinaellenes agitátorok, mint például: „Legyünk büszkék rá, hogy Decebal utódai, Isten teremtményei vagyunk, és egészségesen jöttünk a Földre. Egyesülnünk kell, és megmutatnunk: nem akarjuk, hogy Románia eltűnjön Európa térképéről.” És milyen igazuk van, hisz kétezer évig nem kaptak semmiféle védőoltást, és utódaik mégis túlélték és jól elszaporodtak. Pedig a rómaiak is úgy gyilkolták őket, mint most a koronavírus az olaszokat. Mivel a magyarok nem ilyen ellenállóak, az a véleményem, hogy nekik nem árt beoltatni gyerekeiket. Az oltásellenesek szerint a védőoltások miatt rákjárvány fog pusztítani, autistákká, allergiásokká válunk és autoimmun betegségeink is lesznek. A védőoltás-ellenesek már 2017-ben is tiltakoztak olyan jelmondattal, hogy: Nem vagyunk állatok, hogy erőszakkal beoltsanak. Az utcán azt kiabálták: A kötelező oltás = diktatúra!, utána meg elmondták a miatyánkot.

Az egészségügyi szakbizottság most nekifogott újratárgyalni, jobban mondva kiherélni a törvénytervezetet úgy, hogy a védőoltási kötelezettség meg is maradjon és ne is. Elméletileg kötelező lesz, gyakorlatilag nem, mert nem büntethető. Oltási bizonyítvány nélkül is be lehet íratni a gyereket az iskolába. Az új elgondolás szerint, ha a „szabad dákok” nem szúratják meg csemetéiket, akkor kötelesek elmenni a Megyei Oltásügyi Bizottsághoz, amely meggyőző munkát végez, de nem kötelezi semmire a szülőket. Ha nem mennek el, akkor megbüntethetik akár 10 ezer lejre is. Ha elmennek, de ezután sem oltatják be csemetéjüket, nem büntetik, mert a liberális képviselő, Matei Dobrovie szerint „ez teljesen szélsőséges és önkényes lenne. A szülőknek kell dönteni a gyerekek tekintetében, hogy ne legyenek – a szülők és a gyerekek – kísérleti nyulak az állam kezében”. Ha nem oltatják be a gyerekeket, nem lehet azzal vádolni őket, hogy orvosilag elhanyagolnák.

Aztán felvetődött, hogy mi történik abban az estben, ha egy be nem oltott gyerek megbetegszik és elterjeszti a kórt. Ezzel kapcsolatban volt egészségügyi miniszterünk, Florian Bodog azt mondta: „ha Isten őrizz, egy be nem oltott gyerek megbetegszik, az – legalábbis morálisan – a legnagyobb büntetés egy szülőnek”. Ezért aztán már pénzbüntetést nem is kell adni. A liberális párt legutóbbi ülésén Ludovic Orban azt mondta, hogy pártja üzenete védőoltáspárti kell hogy legyen, de az semmiképp sem lehet kötelező. A „szabad dákok” vidéken befolyásosak, és így ugyebár választási szempontból káros lenne nekik (is).

Hacsak el nem halasztják Tăriceanu javaslatára a választásokat, mert szerinte választani rengeteg ember megy el. Oda kell adnod a személyazonossági kártyát, kezedbe nyomnak egy pecsétet. Bizony, minden ilyen kontaktus után nem mosnak kezet a választók és a bizottság tagjai, így tökéletes közeg keletkezik a koronavírus elterjedésére. És ugyebár, ha még elő is állítják a védőoltást, az oltásellenesek úgysem engedik beadatni maguknak.

Ha lenne hülyeség elleni oltás, azt sem lehetne beadni senkinek, mert mindenki inkább a másikat oltatná be azzal.