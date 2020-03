Bokor Tibor: Tudom, kik állnak a Hegedüs Ferencet ért támadások hátterében

Az elöljáró elmondta: ő mindig az az ember volt, aki csapatban szeretett dolgozni, és így szeretne a továbbiakban is tenni. Csapatának egyik legfontosabb egyénisége éppen Hegedüs Ferenc. Soha nem hozott a gazdasági, illetve a vállalkozói szférát érintő döntést anélkül, hogy előzetesen ne tanácskozott volna elsősorban Hegedüs Ferenccel, és az ő ajánlásai mindig hasznosak voltak, nemcsak a polgármester, hanem a közösség számára is. „Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan személyek, akik tesznek a közösségért, és vannak olyan személyek, akik a közösség vagyonából szeretnének meggazdagodni, ugyanakkor vannak feljelentettek és feljelentők.

Általában a feljelentő az a kategória, amely nem képes a saját erejéből semmit sem megvalósítani, magának és másoknak sem, és legtöbbször bebizonyosodott, hogy a feljelentettek azok, akik tényleg akartak és akarnak tenni a közösségért, amelyben élnek. Hegedüs Ferencről mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok civil szervezetet és magánszemélyt önzetlenül segített, és az sem lényegtelen, hogy ebben a kis városban Hegedüs Ferenc cégei hatvan embernek biztosítanak munkahelyet és megélhetési lehetőséget” – fejtette ki többek között Bokor, aki azt is elmondta, nagyon sok olyan eset is volt, amikor vendégek érkeztek a városba, akiket elvitt vacsorázni vagy ebédelni, és nagyon sok esetben fordult elő, hogy Hegedüs nem kért ezért egy vasat sem, nemhogy többet fizettek volna neki. A városnak van két olyan fontos eseménye – március 15. és az Őszi sokadalom –, amikor nagyon sok vendég érkezik, akiket el kell szállásolni. Ilyenkor a városban található kevés szálláshely nem elegendő, a környező falvakban is szállásolnak el vendégeket. „Tehetek-e én vagy Hegedüs Ferenc arról, hogy csak egy nagyobb szállodája van a városnak, és ebbe a szállodában fektetjük le vendégeinket?” – tette fel a kérdést az elöljáró. Az Atrium Szálloda, ahová a vendégeket elszállásolják, és egy hét múlva ismét el fogják szállásolni, nincs az ő nevén, a felesége a tulajdonos. Szerinte azoknak, akik ezt az ügyet kivizsgálták, óvatosabbaknak kellett volna lenniük, és nem csak a feljelentő papírokat kellett volna ellenőrizniük, hanem a helyszínre kiszállva kellett volna megnézni, mi történik a gyakorlatban.

Bokor Tibor azt sem rejtette véka alá: biztosan tudja, hogy kik állnak a Hegedüst ért támadások hátterében, kik a feljelentők, „a paraziták, akik ki akarják szipolyozni a város vagyonát” – utalt az Incitato Fortyogó Kft.-re, amelynek tulajdonosa Kovács Simon Attila. Nem ez az első eset, hogy feljelentették a vállalkozót. Pár hónappal ezelőtt a vagyoni helyzetét is vizsgálták, és kiderült, hogy azt tisztességes úton szerezte, minden jövedelmi forrását alá tudta támasztani, nem közpénzből vagy feketén szerezte javait, tett ezért a közösségért, reggeltől estig dolgozott, és jól is teszi. Még jobb lenne, ha még leg­alább tíz Hegedüs Ferenc lenne Kézdivásárhelyen – mondta az elöljáró.

„Februárban a városháza is kapott az Országos Feddhetetlenségi Ügynökségtől egy átiratot, amely egyértelművé tette számunkra, hogy a feljelentő ki lehet. Egy olyan érdekcsoport képviselője, aki potom pénzért akarja rátenni a kezét a város egyik ingatlanjára” – hangsúlyozta a polgármester. Leszögezte: ők megvédik a közösség vagyonát. Fortyogó négyhektáros területét szállodával és kezelőközponttal nem fogják aprópénzért eladni. „Ezt nem fogja megtenni senki, sem Hegedüs Ferenccel, sem nélküle, ezt én garantálom. Tizenöt éve megy tönkre a város vagyona, de ha ténylegesen visszakerül a tulajdonunkba, biztosan megtaláljuk a módját annak, hogy a lehető legrövidebb időn belül ismét megnyissuk a város lakói számára” – összegzett a polgármester, akitől azt is megtudtuk, felkérte Hegedüs Ferencet, hogy legyen a továbbiakban is tagja az RMDSZ önkormányzati csapatának mindaddig, amíg megszületik a legfelsőbb bíróság végleges döntése, és az sem kizárt, hogy akad egy olyan bölcs bíró, aki neki ad igazat, rájön arra, hogy a feljelentőknek nem volt igazuk.