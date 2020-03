A harmincöt éves fennállását ünneplő, Magyar Örökség-díjas 100 Tagú Cigányzenekar, valamint a budapesti Recirquel Újcirkusz Társulat is fellép az április 27-május 3. között huszonkilencedik alkalommal sorra kerülő Szent György Napok kulturális hetén – jelentették be pénteken a szervezők. A városünnep Erich Türk kolozsvári orgonaművész nyitókoncertjével rajtol vasárnap április 26-án a már megszokott helyszínen, a Krisztus Király római katolikus templomban. A nyitókoncerten a helyi kórusok, valamint egyéni előadók is fellépnek. A három előadásra jövő szerdától lehet jegyeket vásárolni.

A jó pár éve meghonosított szokáshoz igazodva, idén is arra törekedtek, hogy a kulturális hét meghívottai között nemzetközi elismertségnek örvendő előadók, zenekarok és társulatok is szerepeljenek, így a sepsiszentgyörgyi közönségnek idén először nyílik alkalma itthon színpadon látni-hallani a 100 Tagú Cigányzenekart, illetve a budapesti Recirquel Újcirkusz Társulat sajátos, cirkuszi artistaszámokat színházi látványvilággal és show-elemekkel ötvöző produkcióját – fogalmazott Knop Ildikó a Művész Moziban szervezett tájékoztatón, amelyen jelen volt Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar elnök-menedzsere, valamint Antal Árpád polgármester is. A városnapok programkoordinátorának beszámolójából kiderült, a nyitókoncert fellépője Erich Türk orgonaművész, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója. Knop Ildikó utóbbi esemény kapcsán arra is emlékeztetett, hogy az előző évek gyakorlatához igazodva, idén is arra törekedtek, hogy a sepsiszentgyörgyi előadóművészeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a nyitórendezvényen. Ennek megfelelően a Vox Humana, a Laudate, valamint Pro Musica kórusok, illetve egyéni előadóművészek is fellépnek majd.

Beke Farkas Nándor az 1985-ben alakult, ma már az önálló márkanévnek számító elnevezéshez képest jóval több, összesen 138 tagot számláló zenekar rövid ismertetőjével indított, megemlítve egyebek mellett, hogy idén jubileumi évet ünnepelnek, 35 éve vannak a pályán. A több mint három évtized során teljes felállásban (ami 100 zenészt jelent egyszerre) ezernél is több alkalommal léptek fel a világ majd’ minden táján. Beke Farkas Nándor szerint bárhol álltak színpadra, céljuk a magyarság és a cigányság kulturális és nemzeti értékeinek népszerűsítése volt. Lévén, hogy a zenekart 2014-ben felvették a Hungarikumok gyűjteményébe, egyszerre tekintenek magukra a magyar kultúra „kiemelt árucikkeként”, s a magyar cigányság jó hírének világszintű terjesztőiként. A formáció először érkezik teljes felállásban Székelyföldre, eddig csak Kolozsváron és Váradon láthatta őket nagyzenekarként a közönség. Mint minden fellépésükkor, most is különleges repertoárral érkeznek, melynek gerincét a magyar zeneszerzők, gyűjtők – Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc – művei jelentik. Vannak továbbá kihagyhatatlan darabok, melyek minden koncertjükön elhangzanak és a közönség is elvárja, hogy játsszák, így Vittorio Monti Csárdás című, a múlt század elején eredetileg hegedűre, mandolinra és zongorára írt műve, Johannes Brahms Magyar táncok-sorozata, vagy Ciprian Porumbescu Pacsirtája. Porumbescu életművéből egyébként nem ez az egyetlen, amit eljátszanak, a Sepsi Arénában szervezett koncerten a Ballada is felcsendül majd.

Beke Farkas Nándor továbbá elmondta, hogy játszik a formációban egy székelyudvarhelyi, valamint egy szatmárnémetiből származó zenész is, ők is jelen lesznek a sepsiszentgyörgyi koncerten, akárcsak Jakab Csaba fiatal marosvásárhelyi táncdalénekes. Ő a zenekar Pap László arénabeli legutóbbi nagykoncertjének volt meghívottja. Tehetséges fiatal művész, akinek az április 24-i fellépésen is ott a helye – vélekedett Beke Farkas Nándor.

A budapesti Művészetek Palotája égisze alatt működő Recirquel Újcirkusz Társulat a Vági Bence rendezte My Land című cirkuszi táncelőadással érkezik április 29-én 19 órától a Sepsi Arénába. A rendhagyó cirkuszi előadás szereplői között ukrajnai táncosok és artisták is vannak. A társulat nemrégiben nyerte el a zsűri díját az egyik legrangosabb szakmai mustrán, az edinburgh-i Fringe Festen. Knop Ildikó szerint azt a műfajt, melybe a társulat alkotásai leginkább beleillenek, a montreali székhelyű, világhírű Cirque de Soleil alkotói teremtették meg. A műfaj nem számít újdonságnak, Sepsiszentgyörgyön első alkalommal lesz látható ilyen előadás.