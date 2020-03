Tájékoztató szociális szolgáltatásokról

Az ország sok hasonló méretű városához viszonyítva Sepsiszentgyörgy jobban áll a szociális szolgáltatások tekintetében, ami az állami intézmények mellett a nagyszámú civil szervezetnek és az ilyen feladatot felvállaló egyházaknak is köszönhető. Ezért is érzik szükségét az érintettek, hogy egy közös kiadványban tájékoztassák a lakosságot a különböző szolgáltatások elérhetőségéről, támogatócsoportok működéséről, a lehetséges juttatásokról, de arról is, hol és milyen egészségügyi segédeszközöket lehet bérelni, igénybe venni. A készülő információs füzetben tevékenységi kategóriánként és célcsoportonként is meg lehet majd találni a szükséges eligazítást. Amint a szociális szolgáltatást regisztráló űrlapot véglegesítik, közzéteszik a médiában és az internetes felületeken, hogy minden olyan szolgáltatóhoz eljusson, aki szeretné, hogy kínálata szerepeljen a szóban forgó kiadványban.

A tegnapi egyeztető megbeszélés része volt annak a találkozósorozatnak, amit a sepsiszentgyörgyi szociális szolgáltatók negyedévenként tartanak körforgásos rendszerben. Ezúttal a házigazdák mellett jelen voltak a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatóság, a sepsiszentgyörgyi közösségfejlesztő igazgatóság, a megyei szociális kifizetési és ellenőrzési ügynökség, a megyei közegészségügyi igazgatóság képviselői, valamint a Caritas, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, a Philadelphia Pro Support Egyesület, a Zathureczky Berta Idősek Otthona vezetői, munkatársai, de számítanak minden segítő szolgáltatóra, akik fontosnak tartják, hogy ennek az ágazatnak a résztvevői egy közös hálózatban működjenek együtt.