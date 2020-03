Előző írásunk

Hét ágra süt a nap, végre kászálódunk kifelé a több hónapos sötétségből. Folytatnám tovább a gondolatmenetet, de eszembe ötlik egy kérdés. Hoppá, mit is jelent ez, miért mondjuk? Hogy hét ágra süt a nap. És hogyan is írják helyesen? Külön? Egybe? Mondjuk, ilyesminek többször is utána kell néznem, és vannak egyéb helyesírási elbizonytalanodásaim is, pedig isten bizony! remek magyartanáraim voltak. Aztán mégis...