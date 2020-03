A megnyitón a nagyszámú közönség mellett tíz képzőművész is jelen volt. Házigazdaként dr. Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte az alkotókat és a művészetkedvelő közönséget, hangsúlyozva, hogy harmincegy éve az ünnepi tárlat a legnagyobb nemzeti ünnepünknek szentelt rendezvénysorozat szerves része. Elmondta: ebben az évben harmincegy kortárs képzőművész harmincnyolc alkotással van jelen az ünnepi tárlaton, majd név szerint is felsorolta az alkotókat. Azt is kiemelte, hogy a tárlat nem jöhetett volna létre támogatók nélkül, a naprakész, a 31. kiállítást is bemutató katalógus pedig a Székely Nemzeti Múzeumnak köszönhetően jelenik meg immár hatodik éve.

Az ünnepi tárlatot a múzeum felkérésére Borcsa Imola író nyitotta meg. „Tárlatmegnyitón vagyunk, azt hiszem, jogos a feltételezésem, hogy a jelenlévők érdeklődéssel, kíváncsisággal fordulnak majd az itt kiállított munkák felé, sőt, ha valamelyik általunk kiválasztott munka előtt megállunk, azt nemcsak azért tesszük, hogy ez szemünk előtt kiteljesedjen, hanem azért, hogy általa mi magunk legyünk többek” – mondotta többek között Borcsa Imola.

A megnyitón az előző évek hagyományait követve idén is közreműködött Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás magyartanár, versmondó, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy vezényletével, amely színvonalas műsorával ráhangolta a közönséget a közelgő ünnepre. A kiállító művészek: Albert Levente, Balázs István, B. Hajdú Enikő, Éltes Barna, Hervai Katalin, Koszta Ervin, Miklóssy Mária, Petrovits István, Péter Eszter, Simó Enikő és Vargha Mihály Sepsiszentgyörgyről, Deák M. Ria és Deák Barna Kovásznáról, Albert Sándor, Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bartha Árpád, Bartha Bíborka, Ferencz Ágnes, Csutak Levente, Jakabos-Olsefszky Imola, Mattis-Teutsch Waldemar és Vetró-Bodoni Sebestyén András Brassóból, a Kézdivásárhelyről elszármazott Illés-Muszka Rudolf a magyarországi Veresegyházáról, ifj. Kosztándi Katalin, Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Szász Edit Melinda, Vajna László, Vetró-Bodoni Zsuzsa és Vetró András Kézdivásárhelyről. A kiállítás április 5-ig tekinthető meg.