Vándorbölcsők Haralyban

A szentmise végén Sepsiszéki Nagy Balázs elmondta: első alkalom, amikor Kézdiszéken vándorbölcsőket adhat át. A bölcsőprogram 2018 márciusában, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján indult útjára Csinódról, az Úz völgyéből, egy olyan településről, ahol a mai napig is több a születés, mint az elhalálozás. A másik ok, amiért a bölcsőprogram onnan indult, az volt, hogy az ő családjába is akkor érkezett a harmadik újszülött. Azóta több mint száz bölcső lelt gazdára Székelyföld-szerte. A bölcsőket kezdetben magánszemélyek adományaiból gyártották le, az adományozók között olyan magánszemély is van, aki kilenc bölcső elkészítését támogatta. A néprajzkutató külön köszöntötte a szentmisén jelen levő dr. Katona Judit ny. gyermekgyógyász főorvost, a Szent Gellért Lovagrend tagját, aki három bölcsőt indított útjára. Mivel magyar összefogásról van szó, Ausztráliából negyven bölcsőre érkezett támogatás.

A Székelyföldi vándorbölcsőprogramot tavaly év végén Kárpát-haza bölcsőprogramra keresztelték át, ugyanis a magyar kormány egyik háttérintézménye, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet programjai közé emelte, továbbá a Partiumból és Kalotaszegről, valamint Erdély különböző részeiből, de Felvidékről és Magyarországról is érkeztek bölcsőigénylések, ezért úgy gondolták, hogy túl kell lépni Székelyföld határait. A mai nap azért is történelmi – hangsúlyozta Sepsiszéki Nagy Balázs –, mert a Kárpát-haza logóval ellátott első két bölcsőt Haralyból indítják útjára. Ezek a bölcsők, amelyek Székelyföld-szerte egyre nagyobb számban indulnak, összekötik majd a gyermekeket, hiszen minden bölcsőbe be kell írni a benne ringatott gyermek nevét, születési idejét és lakhelyét. Ezeknek a gyermekeknek majd találkozókat is fognak szervezni, hiszen bölcsőtestvérekké válnak. A bölcsőprogram jelszava: a legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermek­áldás.

Sepsiszéki Nagy Balázs azt is elmondta, hogy a bölcsőprogram kizárólag templomokban zajlik, a bölcsők átadása mindig közösségben történik – nem lopva viszik be a családokhoz azokat –, hogy lássa mindenki: gyarapodik a magyarság, gyarapodik a székelység, és a közösségek legyenek büszkék ezekre a családokra. Végezetül azt is elárulta, hogy a bölcsők eddig az adományozók nevét viselték, de a kutatóintézet által legyártatott újabb százötven bölcső Árpád-házi szentjeink és székelyföldi nagyjaink nevét viseli. Azt üzente a gelenceieknek, hogy már legyártották a Szent Imre-bölcsőt, amelyet csakis Gelencére akar vinni, mert ott a helye. Ezt követően a segédlelkész megszentelte a bölcsőket, illetve újmisés áldásban részesítette a két család jelen levő tagjait.