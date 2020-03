Korodi Attila nyerte a csíkszeredai előválasztást

Csíkszeredában közel 8500-an vettek részt az előválasztáson. A szombati előválasztáson a város valamennyi lakója részt vehetett, a közösségi portálokon a csíkszeredai románok is részvételre buzdítottak. Korodi Attila a választási eredmény ismeretében nyitást ígért a városnak, amely reményei szerint tíz évre új pályára helyezi Csíkszeredát. Hozzátette: ha a júniusi választáson is sikerül nyernie, a város fejlesztése nemcsak az utakról, hanem a gazdaságról, a munkahelyekről, a kórházfejlesztésről is szólni fog. Azt is megemlítette, hogy Ráduly Róbert és csapata jó alapokat rakott le, amelyekre lehet építeni.

Ráduly Róbert videoüzenetben elismerte, hogy alulmaradt az előválasztáson, és gratulált Korodi Attilának. Hozzátette: mandátuma végéig tisztelettel és becsülettel végzi a munkát.

Az elmúlt napokban több erdélyi városban is testületi gyűléseken választották ki az RMDSZ polgármesterjelöltjét. A szatmárnémeti RMDSZ-szervezet csütörtökön egyhangú szavazással választotta polgármesterjelöltjének Kereskényi Gábort, aki négy éve vezeti a partiumi várost. Kolozsváron Csoma Botond parlamenti képviselő, a Kolozs megyei szervezet elnöke indul a szövetség színeiben a polgármesteri tisztségért folyó versenyben. Aradon Mészár Sándort indítja a helyi RMDSZ-szervezet az idei polgármester-választáson. Mészár a helyi UTA labdarúgóklub újraélesztésével a város teljes lakosságának tiszteletét vívta ki.