Nem tartják meg a tervezett ünnepségeket

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, ugyanakkor további 15 észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.