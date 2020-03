Sepsiszentgyörgyön épül Románia egyik legkorszerűbb stadionja, amelynek sajátossága, hogy a homlokzatában Makovecz Imre és Kós Károly stílusát ötvözik a tervezők. A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgóklub tulajdonosa, Diószegi László és alelnöke, Kertész Dávid hétfőn mutatta be az épülő sportlétesítmény látványterveit. Az építkezési munkálatokat tavaly áprilisban kezdték el, és várhatóan idén ősz végére készül el az új, 8450 férőhelyes stadion, amely várhatóan az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) legkorszerűbb követelményeinek megfelelő négyes besorolását kapja meg.

A háromszéki labdarúgóklub alelnöke a stadion homlokzatának végleges tervét premierként mutatta be, emellett 70 fényképen a stadionépítés folyamatát és a végleges kinézetének látványterveit is nyilvánosságra hozták. Kertész felelevenítette, hogy a Sepsi Aréna mellett elterülő tízhektáros területen már korábban felépült három edzőpálya – két füves és egy műfüves, amelyet az élvonalban szereplő labdarúgók és az utánpótláscsapatok rendszeresen használnak. Az új stadion közvetlenül az edzőpályák mellett kapott helyet, a tervek szerint a 12-es országúton kialakítandó két körforgalom vezet majd a létesítményhez és a Sepsi Arénához. A stadion körül 509 parkolóhelyet alakítanak ki személyautóknak, és 22 parkolóhely áll majd az autóbuszok rendelkezésére.

Kertész elmondta, a stadiont magyarországi szakember, a Makovecz–Kós stílusát idéző homlokzatot Németh Csaba, sepsiszentgyörgyi építész tervezte, a kivitelezést szintén háromszéki cég végzi. A sportlétesítmény megfelel a legkorszerűbb követelményeknek, ami lehetőséget biztosít arra, hogy az Európa-liga-selejtezők mellett akár csoportmérkőzéseket is szervezzenek. Az 8450 férőhelyből 110 a hivatalosságoké, több mint 80 pedig a mozgássérülteké. A stadionban a székeket 14 sorban helyezik el, a nézőtér minden ülőhelyéről kiválóan lehet látni a pályát – mondta az alelnök.

A játékfelület hibrid borítású, vagyis szintetikus és természetes fű ötvözete. A pályafűtés és az automata öntözőberendezés is elengedhetetlen eleme az új stadionnak. A gyep és az első széksor között közel két és fél méter szintkülönbség lesz, valamint a tetőszerkezet fémből készül, amely bádogfödést kap több mint 10 ezer négyzetméteren. A sportlétesítményben a világítótestek a legújabb, harmadik generációsak lesznek, amelyek szintén megfelelnek az UEFA-szabványoknak. A stadion mellett egy tavat is kialakítanak, amellyel az egyhangú térkövezést szeretnék megtörni a zöldövezetekkel együtt.

Kertész hozzátette, az épületet előre bekábelezik, így a tévéközvetítések minden kameraállásához biztosítanak csatlakozási lehetőséget, illetve a létesítmény műszakilag is felkészült lesz a videobíró (VAR) bevezetésére. A kétemeletes stadion lelátói alatt a csapatok öltözői és bemelegítő pályák, orvosi és doppingszobák is helyet kapnak, valamint sajtószoba, szurkolói bolt és a 65 férőhelyes sportpub is helyet kap. A lelátó első emeletén a meghívottak, a második emeletén a sajtó számára alakítanak ki teret. Az alelnök és a tulajdonos szerint az épület a város büszkesége lesz, a stadion nevéről még nem egyeztettek. Diószegi szerint az avatóünnepségen sok ember könnyeket hullat majd örömében.