Együttműködést erősítő fórum Csíkszeredában

Becze István SZGE-elnök érdeklődésünkre elmondta, legalább 250 gazdaszervezet megbízottját várják a fórumra, az esemény díszvendége dr. Nagy István magyar agrárminiszter lesz.

A Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdaszervezetek összefogását célzó mozgalom még 2010-ben indult. Akkor Homoródfürdőn együttműködési nyilatkozat aláírásával szentesítették a szándékot a jelenlévők. A homoródfürdői nyilatkozat megszületése után a székelyföldi gazdaszervezetek összefogása nyomán több, a gazdák érdekét szolgáló célt sikerült megvalósítani. A következő lépésre, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumának megalapítására 2018 júliusában Zágonban került sor. Tavaly Szovátán szervezték meg az eseményt.

A zágoni alakuló ülésen mutatták be nyilvánosan a fórum célkituzéseit: együttműködési, érdekegyeztetési lehetőséget teremteni a Székelyföld területén működő mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervezetek számára, valamint megfogalmazni és elfogadni azon célokat, terveket és programokat, amelyek a székelyföldi agrárium és vidék fejlődését, javát szolgálják – mindezek megvalósulását képviseli a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete. Az alakuló ülésen az együttműködési nyilatkozat és adatlap kitöltésével válhattak a fórum tagjává az érdekeltek.

Mára a Fórum Székelyföld legnagyobb horderejű mezőgazdasági eseményévé nőtte ki magát, ahol a térség agráriumával kapcsolatos kérdések kerülnek megvitatásra. A csíkszeredai fórumon elhangzik az elmúlt időszak tevékenységi beszámolója, hangsúlyt kap az SZGE által működtetett falugazdász hálózat működésének ismertetése. A jelenlévők az SZGE által a jövőben tervezett szakmai programokat is megismerhetik.

Becze István érdeklődésünkre elmondta: bíznak benne, hogy a fórum erősíti a székelyföldi gazdaszervezetek integrációját, az egymásra figyelést, együttműködést. A szovátai Fórumon feldolgozott témák közül a bioter­mesztést sarkalló programot említette. Sok egyeztetésre, építő jellegű vitára került sor az elmúlt év során, ezen a téren is jó úton haladnak a kitűzött cél, a biotermesztés minél szélesebb körű alkalmazásának megvalósítása felé – mondta az elnök. Kiemelte a falugazdász hálózat működésének fontosságát is. A hálózat munkájának eredményeként jó iramban halad a székelyföldi gazdakataszter felállítása, de jelentős eredményeket értek el az integráció, a szövetkezetek létesítésének támogatása terén is. Ugyanakkor a székelyföldi gazdaszervezetek összehangolt munkájának eredményeként számos agráreseményt sikerült megvalósítani. A szovátai fórumon kiemelt téma volt Székelyföld Agrár Stratégiája, ennek a célnak a megvalósítása érdekében sok előrelépés történt – húzta alá Becze.