Magyar méhészegyesület

Az alakuló ülésen jelen volt Deák Mihály, a Romániai Méhtenyésztők Egyesülete Kovászna megyei fiókszervezetének elnöke is. Deák érdeklődésünkre elmondta: sok érdekszervezet létezik, de az új egyesület kimondottan a székelyföldi magyar méhészek érdekeit kívánja képviselni, összefogni. A következő időszakban ki kell alakítani egy egységes szemléletet, meghatározni a prioritásokat, ezzel adva értelmet az egyesület létezésének. Ötletek vannak, de ezeket konkretizálni kell, ez a szervezet vezetőségének feladata, így sok minden függ attól, kik igazgatják az egyesület ügyeit – hangsúlyozta Deák, hozzátéve: az alapító tagok között több fiatal is van, ez lendületet adhat a munkának.

Az alakuló egyesület kinevezett elnöke Balde Ernő, a Nyárádvölgyi Méhészegyesület vezetője. A megfogalmazott célok között szerepel az Erdélyben dolgozó méhészek feltérképezése. Számukra román és magyar nyelven juttatják el a méhészeti törvényt, a későbbi jogszabály-változtatásokat is ismertetik, ugyanakkor segítséget nyújtanak támogatások lehívásához. Próbálnak tenni az erdélyi viszonyokhoz alkalmazkodott, réginek számító barna méhanya megmaradása érdekében, de a lakosság mézfogyasztási szokásain is változtatni szeretnének – a fogyasztás növekedését marketingeszközökkel kívánják elérni. Jelenleg alig fél kilogramm az egy lakosra számított átlagos mézfogyasztás, ha ezt sikerül legalább megkétszerezni, akkor a méhészek gondjainak egy része is megoldódik – hangzott el.