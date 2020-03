Több mint harminc közigazgatási egységben állít jelöltlistát az Erdélyi Magyar Szövetség, illetve igyekeznek minél több településen polgármesterjelöltekkel is megméretkezni a helyhatósági választásokon – jelentették be tegnap az alakulat háromszéki vezetői. Az alkalomból a szövetség két polgármesterjelöltjét is bemutatták Bíró Barna Gyula, valamint Kovács László személyében. Előbbi Bölönben, utóbbi Torján száll versenybe az elöljárói székért. A képviselő-testületi jelöltlistákat mindkét község esetében később ismertetik.