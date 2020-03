Szemét dolgok

A jelenlegi időszakot a jövő régészei valószínűleg szemétkornak fogják keresztelni. Románia jelenleg a Föld egyik szemétben leggazdagabb területe lesz, ezért itt majd nagy mennyiségű leletet találnak, amiből következtethetnek az ezer évekkel előttük lévő civilizációra, amikor az emberek mindenféle pillepalackos itókákat ittak, műanyag göngyöleganyagot használtak és Pampersbe csomagolták gyermekeiket.

A jövő történészei számára a mai Románia területe kincsesbánya (vagy inkább szemetesbánya) lesz, mert mi már most gondoskodunk arról, hogy (szemét)leletekben gazdag vidékre leljenek, amiért áldani fognak mint régi szemetelőket. Akkora szeméthegyek lehetnek itt, amelyek magassága meghaladhatja a Mont Blanc-ét is. Jelenleg ugyanis csak minimális mennyiségű szemetet tudunk szelektíven gyűjteni és újrahasznosítani. Aztán mi vagyunk több európai ország jótevői, mert úgy teszünk, mintha a saját szemetünk nem lenne elég, és más országokból is importálunk, olyan ügyesen, hogy az nem is jön át a határon. Mivel a légi forgalmat követik, lehet, hogy ezek űrhajókkal érkezhetnek.

Aztán az is megtörténik, hogy a szemét (köd előtte, köd utána) füstté válik, mert egyszerűen meggyújtják, ezzel gazdagon szennyezve a légteret is. A légszennyezésről meg egyszerűen nem vesznek tudomást az illetékes hatóságok. Egy héttel ezelőtt (vasárnapról hétfőre virradólag) arra ébredtek a bukarestiek, hogy a légszennyezés a megengedettnek 9–10-szerese. A környezetvédelmi miniszter szerint (aki a Facebookból értesült a történtekről!) a helyi hatóságok felelőssége a tiszta levegő, és arra buzdítja a bukarestieket, hogy reggeliben, mielőtt munkába mennének, ellenőrizzék a levegő minőségét. Nem részletezte, de úgy gondolom, ennek érdekében bele kell szagolni a levegőbe, és ha büdös, csípi sa zemünket és csikorog a por a fogunk között, akkor a légszennyezés eléri a Bukarestben mért értéket, a normális tízszeresét.

A Bukaresti Környezetvédelmi Őrség főnöke, Viorel Gaman megmondta, hogy vizsgálták az okát, de nem találtak semmit. Korábban ő is a Facebookon jelentkezett olyan képekkel, amelyeken piapartin pózolt pohárral a kézben és levágott disznó hátán lovagolt havereivel együtt. 19 beosztottja volt, és azt nyilatkozta, hogy tavaly Bukarest területén nem volt egyetlen illegális szemétlerakó hely sem, és így nem is büntettek meg senkit. A környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy nem volt eléggé hatékony a környezetvédelmi őrség, és most Gamant kirúgták. Közben beindultak az ellenőrzések, és több illegális szemétlerakót is találtak, ahol szorgalmasan gyújtogatják a szemétdombokat, hogy eltüntessék azokat. (Most hirtelen egyre-másra bukkannak ilyenekre!)

A légszennyezés miatt az unió kötelezettségszegési eljárást is indított Románia ellen. Ennek fő oka nagyobb városainkban a közúti forgalom okozta por és a kipufogógázok. Érdekes, az ellen nem háborognak, hogy Románia Európa roncstelepe is lesz, mert a boldogabb nyugati országokból a boldogtalan romániai behozza az ott divatból kiment autók tetemes hányadát.

Szerencsére elnökünk ráérez a gondokra, mert mint mondta: „Környezetvédelmi problémáink vannak; és az erdő nem csak azért jó, hogy sétálj benne vagy a fájáért, hanem azért is, hogy tiszta levegőnk legyen. Véget kell vetni a törvénytelen erdőirtásnak, amit a szociáldemokratáknak nem sikerült megakadályozni.” De most Iohannis és Orban megakadályozzák, sőt, beindították a Nemzeti Erdősítési Kampányt is Országnyi erdőt címmel. Mi több, neki is veselkedtek, és saját kezükkel fogtak neki erdőt telepíteni. Jó példával járva elöl, ásót, kapát ragadtak, és addig ültetik együtt a fákat, míg csak ásó, kapa s a nagyharang (vagy a nagypolitika) el nem választja őket egymástól.