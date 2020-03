Minden sporteseményt felfüggesztenek

„Minden sporttevékenységet minden szinten felfüggesztünk április 3-ig” – olvasható a CONI közleményében, amely egyúttal arra kérte az olasz kormányt, hogy ezt foglalja határozatba. A CONI azzal indokolta a döntést, hogy minden intézkedés és körülmény az egészség védelmét szolgálja.

A CONI emlékeztetett arra, hogy a klubok és a nemzeti válogatottak nemzetközi mérkőzései felett nem rendelkezhet, ezért ezeket nem érinti a mostani határozat. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Juventus jövő kedden az Olympique Lyont fogadja, míg az Európa-ligában csütörtökön a Getafe lesz az Internazionale vendége, egy héttel később pedig a Sevilla érkezik az AS Roma otthonába.

Az Olasz Olimpiai Bizottság közleményében végezetül azt kérte, hogy a sportágazatot mind profi, mind amatőr szinten vonják be a gazdasági támogatási tervbe, hogy ezzel enyhítsék a koronavírus-járvány terjedésének negatív hatásait. Olaszországban már eddig is komolyan befolyásolta a sporteseményeket a járvány. Számos futballmérkőzés elmaradt, de amelyeket megrendeztek, azokat is zárt kapuk mögött játszották le.