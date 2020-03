Népszámlálás 2021-ben

A módosítások egyaránt vonatkoztak nyelvhasználati és módszertani kérdésekre. Újdonságnak számít, hogy a 2021-es népszámlálási kérdőív online is elérhető lesz, az RMDSZ javaslatára ezt magyarul is ki lehet tölteni. A kérdőívnek több nemzetközi nyelven és a Romániában élő kisebbségek nyelvén is elérhetőnek kell lennie, ezenkívül a magyar nyelvű mintakérdőív alapján is kérdezhetnek a kérdezőbiztosok azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya meghaladja a 20 százalékot. A legutóbbi népszámlálás 2011-ben Románia állandó lakosságát 20,1 millió főre állapította meg, melynek 6,5 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek.