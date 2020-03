Mint kifejtette, természetes az, hogy racionális keretek között aggódunk a vírus terjedéséért, de az nem az ima révén terjed, hanem azzal, ha a hívek nem tartják be a higiéniai normákat. Francisc Doboş, a bukaresti katolikus főegyházmegye szóvivője viszont másképp látja a problémát. A katolikus egyház tiszteletben fogja tartani a romániai hatóságok ajánlásait és a törvényeket, miközben arra intik a híveket, hogy maradjanak nyugodtak. Már a koronavírus romániai megjelenésekor azt javasolták a híveknek, hogy ebben az időszakban ne fogjanak kezet, amikor a szentmise során elhangzik a felhívás, hogy a „béke jelével” köszöntsék egymást, ugyanakkor a szenteltvíztartók használatától is eltanácsolták a híveket. Ez nem azt jelenti, hogy nem elég erős a hitük, csak azt, hogy nem kísértik az Istent, és odafigyelnek egymásra, magyarázta a szóvivő, aki reméli, hogy nem kell majd bezárni a templomokat. A reformátusok, evangélikusok korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a koronavírusra való tekintettel külön-külön úrvacsorai kelyhekben osszák az úrvacsorai bort, és a hívek mindig a hatóságok kérésének megfelelően járjanak el. (Főtér)

MEGMÉRGEZTÉK A VENDÉGMUNKÁSOKAT. Ételmérgezés gyanújával szállítottak kórházba tegnap reggel 21 török állampolgárt, akik egy brassói panzió­ban voltak elszállásolva és egy építkezési cégnek dolgoztak – tájékoztatott a Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A felügyelőség szerint a török állampolgárokat a brassói megyei sürgősségi kórházba, a járványkórházba és a Regina Maria Katonakórházba vitték a helyszínre kiszálló megyei mentőszolgálat és a SMURD csapatai. A fogyasztóvédelem és a Brassó Megyei Közegészségügyi Igazgatóság illetékesei is kiszálltak a helyszínre, ahol nem megfelelő körülmények között tárolt élelmiszereket és élelmiszer-alapanyagokat találtak – mondta Sorin Susanu, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság brassói regionális főfelügyelője, hangsúlyozva továbbá, hogy a turisztikai egység nem működik vendéglőként. (Agerpres)

FEMINISTA FLASHMOB KOLOZSVÁRON. Civil aktivisták a nemzetközi nőnap alkalmából a Ha egy elvész, mind elveszünk című flashmobbal csatlakoztak a nők és különböző szexuális identitású személyek ellen irányuló erőszakot elutasító mozgalmakhoz Kolozsváron is. Az akciót egy nőket és a szexuális kisebbségeket támogató informális csoport szervezte, akiket felháborít a nők (de nem csak) elleni erőszak terjedése és társadalmi elfogadottsága. Március elsején Bukarestben is tüntettek a nők elleni erőszak ellen. A feketébe öltözött résztvevők versekkel emlékeztek meg a bántalmazásokról, és ismertették a hazai statisztikai adatokat, amelyekből kiderült, hogy Romániában minden harmadik nő volt már áldozata fizikai vagy szexuális erőszaknak. Az esős időjárás viszont nem igazán kedvezett a megmozdulásnak. Az akció résztvevői felolvasták a Bukarestben korábban már elhangzott követelést is, amely a bántalmazott nők helyzetének könnyítésére és a nemek közötti egyenlőség programszintű, iskolai oktatására szólít fel. A flashmob zenés, táncos felvonulással ért véget. (Transindex)