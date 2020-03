A politikus felidézte: a tematikus évről a Magyar Állandó Értekezlet döntött tavaly novemberben. A programok párhuzamosan zajlanak a Trianon-évfordulóhoz kapcsolódó nemzeti összetartozás évével, amelyről a parlament határozott.

Az erős magyar nemzeti közösségek éve programsorozatról szólva kiemelte: a 20. század sok szempontból Magyarország számára nem volt nyertes évszázad. Úgy szeretnék megalapozni Magyarország jövőjét, hogy az utódok azt mondhassák, a 21. század már egy nyertes és igen sikeres évszázad volt – mutatott rá az államtitkár. Azt szeretnék, ha a külhoni lét előny és erőforrás lenne, hogy határon túli magyarnak lenni ne hátrányt, hanem előnyt jelentsen – hangsúlyozta.

Száz éve a nemzet és Magyarország is széttagolt, a Kárpát-medence széttagoltsága egyúttal identitást képző tényező is – rögzítette Potápi. Kiemelte: ezt szeretnék előnnyé változtatni, és példaképeket állítani a magyarság, főleg a fiatalok elé. Ezek a példaképek származhatnak az elmúlt évszázadból, de lehetnek köztünk élők is – mondta. Az a cél, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségeket megerősítsék, további kapcsolatokat építsenek, a meglévőket megerősítsék. Kitért a már megindult gazdaságfejlesztési programok folytatására, kiemelte a Kárpát-medencei sporteseményeket. Elmondta, kiemelten szeretnék bemutatni a helyi, egyedi sajátosságokat, négy régióban lesznek nagyobb rendezvények, aminek lesz egy magyarországi zárórendezvénye 2020 őszén. Hozzátette: az erős magyar közösségek éve programsorozat ötvözné a már futó programokat is. Kitért a Határtalanul! tanulmányi kirándulásokra, amelyekben az idei tanév végére várhatóan 400 ezren vesznek részt. Évente több mint 100 ezerrel nő azon diákok száma, akik kirándulást tesznek a Kárpát-medencébe, megismerkednek, barátságokat kötnek külhoni magyar társaikkal.

Az államtitkár egy bakancslistát is bemutatott, amely 111 határon túli, később folyamatosan frissülő célpontot tartalmaz, amelyeket érdemes felkeresni. Folytatódnak a nyári táborok is, amelyek egyszülős családi táborral egészülnek ki, és folytatódnak a ringató képzések. Szerveznek össznemzeti sporttábort, és lesz lovas zarándoklat is.

Potápi Árpád János ismertette, hogy a magyar kultúra és oktatás összesen kétmilliárdos keretű pályázatára 3700 kérelem érkezett. A diaszpóra 500 milliós keretére 452-en adtak be kérelmet, míg az ifjúsági és cserkészpályázat 250 milliós keretére 181-en jelentkeztek. A pályázatok elbírálása folyamatban van.