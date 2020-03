Az osztrák hadsereg a jövőben akár 2200 katonát is rendelkezésre bocsáthat az ország határainak védelmére – jelentette be Klaudia Tanner védelmi miniszter a Mária Terézia laktanyában tett tegnapi látogatásán.

„Nem engedünk be menekülteket a határon. Tanultunk a 2015-ben elkövetett hibákból” – hangsúlyozta a néppárti tárcavezető, aki kollégájával, Karl Nehammer belügyminiszterrel kereste fel a katonai létesítményt. Hozzátette: a hadseregnek továbbra is feladata lesz a határok védelme, amiben 2015 óta 850 katona vesz részt. A tárcavezető Törökország kapcsán drámai és elítélendő zsarolási kísérletről beszélt, és arról, hogy Ankara visszaél az emberek helyzetével. Karl Nehammer elkötelezettségét fejezte ki egy erős és robusztus határvédelem mellett, s arról is beszélt, hogy a török–görög határnál kialakult helyzet nem véletlenszerűen keletkezett humanitárius válság, hanem Recep Tayyip Erdoğan török elnök próbálkozása, hogy nyomás alá helyezze Görögországot és az egész Európai Uniót. 2015 képei nem ismétlődhetnek meg – szögezte le.