Pauwel Kwak, a belga különlegesség

Tudtam, hogy finom lesz a Kwak, de arra egyáltalán nem gondoltam, hogy ennyire. Az egyszerre gyümölcsös és malátás illatával már a legelején megbabonázott ez az erős félbarna serital, amely pohárba öntve eleinte vastag, de gyorsan eltűnő habkoronával rendelkezett. Színe borostyán, s az első korty után már tudtam, hogy egy szuper sörrel van dolgom. A belga habos nedű ízében csokoládét, fűszert – koriander –, malátás édességet véltem felfedezni, de ezek mellett kellemesen keserű is volt. Ez az utóízben vált igazán érezhetővé, igaz, emellett egy kis csokoládé és banán is felfedezhető. Minden egyes korty frissítően hatott rám, igaz, ehhez kellett a jól eltalált szénsav- és a 8,4% alkoholtartalom is.

Nem kell tovább szépíteni a dolgot, hiszen a felsőerjesztésű Kwak remek sör, amit csak ajánlani tudok mindenkinek. Sajnos, van egy kis bökkenő... A maga 12 lej fölötti árával egy picit drága, ám a különleges sörélményben kárpótol mindenért. Egészségünkre!

Adatok: • gyártja: Brouwerij Bos­teels • ára: 12,40 lej • alkoholtartalom: 8,4% • szárazanyag-tartalom: 18 • IBU: 36 • összetevők: ivóvíz, árpamaláta, komló, sörélesztő, természetes ízesítők • típus: félbarna sör (belgian strong pale ale) • színe: borostyán • a sör pontszáma: 8,5/10.

Sörlexikon. Felsőerjesztésű sörök. Az erjesztés során olyan sörélesztőt használnak, mely a cef­re tetején lebeg, felülről erjesztve meg a sörlét. A felsőerjesztésű sörök leginkább Angliában elterjedtek és közkedveltek. A legismertebb és legelterjedtebb az ale. Színe a világos aranysárgától a mélysötétig, szinte feketéig terjed. Alkoholtartalma általában 4–8% között mozog. Altípusai közé tartozik a száraz Bitter Ale, az édes Cream Ale, a whisky ízére emlékeztető Scotch Ale, a vöröses színű Irish Red Ale. Felsőerjesztéssel készül az édeskés, testes, fekete Stout és a sötét színű, kissé csokira emlékeztető ízű Porter is, amely a téli hónapok itala.

Tibodi Ferenc (Sörcsap – a székely sörkalauz)