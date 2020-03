Elektronikus ügyintézést javasolnak

Az adóbevallások tekintetében a hatóság internetes oldalát (www.e-guvernare.ro), illetve az ügyfélkapu használatát javasolják, a papíralapú űrlapokat pedig faxon vagy futárszolgálattal is el lehet juttatni az intézményhez. Ugyanakkor az adókötelezettségeket elektronikus úton is törleszteni lehet az internet banking, illetve a ghiseul.ro honlap segítségével. Ugyanakkor információt lehet kérni a 031 403 91 60-as telefonon, illetve az elektronikus ügyfélkapun keresztül a megfelelő űrlap kitöltésével. Ez utóbbi e-mailben is lehetséges – áll a hatóság közleményében.