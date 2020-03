Kéréseiket az érdekeltek levélben is megfogalmazták, és nem csupán a kormánynak és sepsiszentgyörgyi megbízottjának, hanem Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek és Háromszék minden törvényhozójának – négy parlamenti képviselőjének és két szenátorának – is elküldték. A vállalkozók kérését Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is támogatja, aki tegnap sajtótájékoztatón ismertette a kezdeményezést. Elmondta: tavaly csak az Amerikai Egyesült Államokban 60 ezer halálesetet okozott a szezonális influenza, az idén berobbant koronavírusnak pedig világszerte 7–8 ezer áldozata van, mégis jobban megsínyli a gazdaság. Az egyes országokban bevezetett kényszerintézkedések máris súlyos nehézségeket okoznak az idegenforgalomban, és ha ezek a cégek – amelyeknek akkor is vannak költségeik, ha nem dolgoznak, hiszen a székházukat fenn kell tartaniuk, de lehet hitelük is – csődöt jelentenek, az még nagyobb baj lesz, sok ember marad állás nélkül, de az állam bevételei is csökkennek. Ezért kérik a kormány közbelépését, de az önkormányzati vezetők és ők maguk is gondolkoznak azon, hogy mit tehetnek helyi szinten a nehéz időszak átvészelésére.

Nem olyan vészes a helyzet, ahogy a tévéműsorokból látszik, és mi azon dolgozunk, hogy lecsillapítsuk a kedélyeket – jelentette ki Joós Ştefan, a Christian Tour utazási iroda helyi képviselője, hangsúlyozva, hogy vannak problémamentes úti célok is (például Görögország, Törökország vagy Spanyolország), ahova nyugodtan mehet bárki vakációzni. Most akkora a felfordulás, hogy 24 órás telefonszolgálatot hoztak létre a felmerülő kérdések tisztázására, illetve megoldására (sok ügyfél kéri vissza utazásra befizetett pénzét), és remélik, hogy néhány hónapon belül – minél hamarabb, annál jobb – helyreáll a rendes üzem. Addig azonban „az államon a sor, hogy ne csak elvegyen a vállalkozóktól, hanem adjon is nekik”, amikor rászorulnak. Reméljük, hogy a kormányt jobban foglalkoztatja a gazdaság és az emberek munkahelye, mint az előrehozott választás – fűzte hozzá Joós, aki szerint „jóérzésű” a kérésük.

A turisztika olyan ágazat, ahol a termék nem raktározható – hívta fel a figyelmet László Endre, aki maga is utazási irodát vezet és emellett a kamara alelnöke is. Ha valaki lemond egy utat, azt nem lehet később értékesíteni, és ezt nemcsak egy cég szenvedi meg, hanem a vele szerződésben álló légitársaságok, szállodák és más szolgáltatók is, a hatás tehát sokszorozódik. Elmondta: az emberek sok esetben megalapozatlanul mondanak vissza jelenleg biztonságos foglalásokat is, ami „nagyon szomorú”. A turisztikai vállalkozók próbálnak rugalmasan alkalmazkodni a helyzethez, és arra kérik az embereket, hogy bízzanak meg a szakértelmükben és a jóindulatukban, mert nekik is az a céljuk, hogy az utazók jól érezzék magukat, nem kockáztatnak pusztán a haszon miatt. A visszaesés óriási, a légitársaságok forgalma már az olasz járatok leállása előtt 50 százalékra csökkent, ezért van szükség az állami támogatásra – magyarázta. No meg azért is, mert a turisztika sok egyébhez kötött: a szállodákon, éttermeken és hasonlókon kívül például egy nyomdának is rossz üzlet, ha elmarad egy fesztivál, és nem kellenek plakátok – végül pedig az állam is veszít, hiszen a kisebb bevételek kisebb adókat eredményeznek majd.

Itt az ideje, hogy az állam is szolidaritást mutasson a vállalkozókkal, akik fenntartják – összegezett Édler András. Kifejtette, hogy a cégeknek – az áruk és a személyek korlátlan mozgásának korában – nincs és nem is lehet stratégiájuk ilyen váratlan helyzetekre, ahogy például egy többnapos áramkiesésre sincs. A koronavírus miatti korlátozásokat már a szállítóipar is érzi, és a kör egyre tágul, sok helyen gondot fog okozni, hogy az óvodák, iskolák bezárása miatt a kisgyermekes szülők egyszerre nagy számban lesznek kénytelenek szabadságot kivenni. Mindezeket a helyzeteket nagyon jól át kell gondolni, és az a kormány feladata, hogy az intézkedések következményeire is készüljön fel. A kereskedelmi kamara egyébként nem vár feltétlenül választ tegnap szétküldött levelére, beérné azzal, ha a kormány megértené a kérést, és lépne egyet a vállalkozók irányába is.