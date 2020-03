Tegnap 12 új fertőzésről számoltak be a hatóságok, miután az előző napokban egy-két, legfeljebb négy új esetet regisztráltak. A nyilvántartásba került újabb fertőzöttek többsége a fővárosban lakik, a legutóbbi három fertőzött pedig aradi. A bukarestiek közül három egy 60 éves, Izraelből február 26-án hazatért nyugdíjas belügyminisztériumi alkalmazottnak az ismeretségi köréhez tartozik, egy másik fertőzött az első bukaresti beteggel érintkezett, a többiek pedig Olaszországból, Németországból, Nagy Britanniából és Izraelből érkeztek vissza az országba.

Elektronikus karkötők

A hatóságok tegnap bejelentették: elektronikus karkötőket akarnak bevezetni azok számára, akiket otthoni elkülönítőbe küldtek, miután járványügyi szempontból veszélyesnek számító térségekből érkeztek az országba. „Így látni fogjuk, hogy otthon ülnek-e vagy a plázákban lófrálnak” – mutatott rá Nelu Tătaru belügyi államtitkár. A bukaresti első kerületben kísérleti jelleggel bevezetett készülékek a viselő testhőmérsékletét is mérik, így a járványügyi hatóságok azonnal észlelik, ha viselője belázasodik. A belügyminisztérium egyelőre 350 elektronikus karkötővel rendelkezik, a hét végéig pedig további 500-at, a következő hetekben pedig újabb 3000-et kap.

Intézkedési terv

A Stratégiai Kommunikációs Csoport arról tájékoztatott, hogy a Koordináló Operációs Központban tegnap videókonferenciát tartott Victor Costache egészségügyi miniszter, aki azt mondta: a központ fogja összesíteni a legfrissebb információkat és megállapítani a szükséges intézkedéseket egy esetleges járvány minden stádiumában. Ilyen információk például a rendelkezésre álló gyógyszermennyiség, az orvosi felszerelések és fertőtlenítőszerek mennyisége, a humán erőforrás, a betegágyak száma.

Costache a kórházakat felkészítő intézkedési tervet is bemutatta, ennek értelmében a betegágyak foglaltsága és a helyi epidemiológiai helyzet függvényében korlátoznák a korábban beütemezett beutalások számát, vagy akár be is tilthatják azokat. A kórházaknak naponta jelentést kell tenniük a Koordináló Operációs Központ felé a betegágyak foglaltságát illetően. A lakossággal is fontos közölni a pontos adatokat, hogy az emberek megértsék: kizárólag sürgősségi esetekben kérjenek kórházi ellátást. A járványkórházak tehermentesítése érdekében más kórházakat is kijelölnek, ahova a fertőző betegségekben szenvedő pácienseket szükség esetén átköltöztethetik.

Otthoni kezelés

Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy a koronavírus romániai elterjedése esetén az enyhe lefolyású eseteket otthon fogják kezelni. A képviselőház egészségügyi bizottságának ülésén részt vevő Arafat azt mondta, ha Romániában elterjed a koronavírus, tanácsosabb lesz otthon maradni és tárcsázni a segélyhívó számot, amelynek kezelői a tünetek alapján eldöntik, hogy mentőt küldenek-e vagy otthoni megfigyelést javasolnak. Arafat szerint Olaszországban már a koronavírusos esetek ötven százalékát otthon kezelik, ugyanis a betegeknek csak 10 százaléka kerül olyan súlyos állapotba, amely intenzív terápiás ápolást igényel, és 20–30 százaléknak van szüksége normál kórházi kezelésre.

A szakbizottságban a sürgősségi egészségügyi tartalékokra és karanténra vonatkozó 2020/11-es sürgősségi kormányrendeletről tárgyalnak.