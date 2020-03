KISGYÖRGY ZOLTÁN Alsó-Háromszék című, a baróti Tortoma Könyvkiadó és a sepsiszentgyörgyi Kún Kocsárd Egyesület közös kiadásában megjelent útikönyvét március 17-én, kedden 18 órától a bodoki református imateremben bemutatja Mózes László, lapunk munkatársa. Március 19-én, csütörtökön 19 órától az uzoni Erdély Lajos Községi Könyvtárban tartanak találkozót, ahol a kötetet dr. Ráduly István polgármester, egyetemi tanár, turisztikai szakember mutatja be.

Adóügyek távolsági intézése

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az adóügyek távolsági intézését javasolja.

Az adóügyi nyilatkozatokat és dokumentumokat, illetve az elektronikus adatközlésre vonatkozó kérvényt kitöltés után a taxeimpozitelocale@sepsi.ro elektronikus postacímre lehet elküldeni, faxon a 0267 311 303-as számra, postán vagy futárszolgálattal a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyére, az Olt utca 2. szám alá. A szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal hivatalos honlapján az alábbi linken találhatóak: sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=32#fragment-174

Az adók, illetékek kifizetésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: * A természetes személyek, valamint az egyéni vállalkozók (PFA) a www.ghiseul.ro portálon keresztül fizethetik ki az adókat és illetékeket, ugyanitt a befizetendő adók értékével kapcsolatosan is lehet tájékozódni. * A jogi személyek banki átutalással fizethetnek, az IBAN számlaszámok adónemenként a polgármesteri hivatal honlapján ezen a linken találhatóak: sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=32#fragment-148. * A lakók adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatást e-mailen keresztül (taxeimpozitelocale@sepsi.ro) vagy a következő telefonszámok egyikén igényelhetnek: 0736 883 567 (adókivetési, megállapítási, ellenőrző részleg – természetes személyek); 0736 883 569 (adókivetési, megállapítási, ellenőrző részleg – jogi személyek); 0736 883 568 (Végrehajtási részleg).

Színház

A Tamási Áron Színház értesíti közönségét, hogy a Kulturális Minisztérium által kiadott rendelet értelmében a március 11–22. közötti időszakban a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása végett minden műsorra tűzött elő­adást elhalaszt. A megvásárolt jegyek március 27-ig visszaválthatók személyesen a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára. A műsorváltozásból fakadó kellemetlenségekért a színház vezetősége az érintettek megértését kéri.

Hitvilág

BÖJTE CSABA SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-templomban március 14-én, pénteken a 18 órától kezdődő szentmisét Böjte Csaba ferences atya végzi. A szentmise után a jelen levő magyarországi megbízottal ismertetik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos tudnivalókat, az utazás lehetőségeit. Minden érdeklődőt várnak.

LELKI NAP. Mit dobjunk ki és mit ne az életünkből!? mottóval szerveznek lelki napot március 21-én, szombaton 9.30-tól a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián. Meghívott előadó Kovács Zsolt plébános.

Kiállítás

ELMARAD A NYILVÁNOS MEGNYITÓ. A koronavírus terjedésének veszélye miatt elmarad Sipos László festőművész sepsiszentgyörgyi kiállításának március 13-án, pénteken 18 órára meghirdetett nyilvános megnyitója az Erdélyi Művészeti Központban.

Zene

ELMARAD a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében a március 15-én 19 órára meghirdetett ünnepi hangverseny, a március 20-ra szervezett Leckehangverseny és a március 21-én 19 órára meghirdetett Bojtorján-koncert. A megvásárolt jegyeket visszaváltják.

Kalendárium Baróton

Március 13-án, pénteken 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Ideje van a mozgásnak címmel Sibianu Andrea gyógytornásszal (Sepsiszentgyörgy) beszélgetnek az egészségmegőrző mozgás felettébb szükséges voltáról. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Forradalmi fényrajzok

A koronavírus terjedésére való tekintettel a forradalmi rajzok vetítése elmarad. A forradalmi fényrajzok Sepsiszentgyörgy főterén felhívásra több mint 1100 rajz érkezett be, ezek kivetítését egy későbbi időpontra tervezik a szervezők. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc témájú rajzok összesen 17 óvodából és iskolából érkeztek. A legtöbb rajzot ezúttal is a Váradi József Általános Iskola diákjai készítették. A Plugor Sándor Művészeti Líceum rajz szakos diákjai, tanáraik kíséretében március 9-én délelőtt kiválasztották a díjazásra kerülő rajzokat, viszont akárcsak a szabadtéri épületvetítésre, a díjátadóra is későbbi időpontban kerül majd sor.

A tavaly decemberben szervezett téli fényrajzok díjátadóján született meg az a döntés, hogy a forradalmi fényrajzokat azok a rajz szakos művészetis diákok zsűrizzék, akik maguk már díjazásban részesültek a február 19-i díjátadón. Ezúton is köszönik Bartalis Brigitta, Kelemen Szilvia, Balázs Hunor, György Hajnalka, Szőcs Ingrid, György Apollónia és Bodó Katalin művészetis diákoknak, valamint Bartha Imola és Péter-Jakab Mária tanárnőnek a rajzok kiválasztását.

Röviden

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezést.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. Német nyelvű törzsasztal lesz ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás étteremben. Részvételi díj nincs. Információk a www.stammtisch.ro honlapon.

TORNA. Az Ida Aerobic programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 17.30-tól az aerobik gyermekeknek elmarad, 19 órától kondistep; pénteken 8 órától alakformáló step. Telefon: 0722 243 234.

ELMARAD A BODVAJI MEGEMLÉKEZÉS. A március 14-én, szombaton 14 órára tervezett bodvaji közös megemlékező ünnepség a közösségeinket fenyegető járvány miatt elmarad.

A ZATHURECZKY BERTA KÖZPONTBAN Sepsiszentgyörgyön látogatási és eltávozási tilalom van érvényben.

A MULTITRANS RT. meghatározatlan időre felfüggeszti autóbuszjáratait Sugásfürdőre.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üveg esetében 0,5 liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Telefon: 0267 310 123. A jövő heti program: március 16-án, hétfőn Sepsibükszádon, 17-én Mikóújfaluban, 18-án Málnáson és Málnásfürdőn, 19-én Bodokon, 20-án Oltszemen és Zalánban gyűjtenek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.