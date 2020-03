Terjed a fertőzés, szigorít a kormány

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára tegnap közölte, hogy a százfősnél nagyobb létszámú eseményekre vonatkozó tiltás valamennyi kulturális, tudományos, vallási, sport- és szórakozási rendezvényre érvényes és március 31-ig van hatályban.

Korábban ez a tiltás olyan rendezvényekre vonatkozott, amelyeken több mint ezren vettek részt, később kétszázra, most pedig százra csökkentették ezt a számot. Egy korábbi intézkedés értelmében szerdától március 22-ig valamennyi közoktatási intézményben szünetel a tanítás, a legtöbb romániai egyetem is bezárta kapuit.

A határokat is szigorúbban ellenőrzik, beleértve az átszálló utasokat is, hogy senki ne tudja kijátszani a koronavírus elleni védekezés szabályait. Arafat elismerte, hogy voltak olyan román állampolgárok, akik Olaszországból tértek haza, és több repülőt váltottak, vagy Görögországon keresztül tértek haza, hogy elkerüljék karanténba helyezésüket. Egyelőre nem minősülnek a vörös zónából érkezőknek azok a román állampolgárok, akik Franciaországból, Németországból vagy Spanyolországból térnek haza.

Mától a bukaresti és a megyeközpontokban működő állami intézmények kötelesek különböző munkakezdési időpontokat megjelölni dolgozóik számára, hogy csökkentsék a tömegközlekedésben a zsúfoltságot és a vírus terjedésének kockázatát. A 99 főnél több alkalmazottal rendelkező magánvállalatok számára egyelőre csak javasolták ezt az intézkedést.

A koronavírus-járvány kezelésében használt gyógyszerek és orvosi eszközök exportját hat hónapra felfüggesztették, a tilalom alá eső orvosságok és eszközök listáját az egészségügyi minisztérium fogja összeállítani. A miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă szerint jelenleg a raktáron levő egészségügyi fogyóanyagok mennyisége elegendő, de újabb beszerzésekre készülnek, ezért az egészségügyi minisztérium költségvetését már a kedd esti kormányülésen 350 millió lejjel egészítették ki. Nelu Tătaru egészségügyi államtitkár elmondta: a vírus kimutatására elegendő mennyiségű teszt áll rendelkezésre (ezek elvégzésére Temesváron, Kolozsváron, Jászvásáron, Konstancán, Craiován és két bukaresti központban van lehetőség, de Brassót is hozzá akarják adni a listához), és szakemberekből sincs hiány. Tegnap este 44 koronavírussal fertőzött embert tartottak nyilván Romániában, számuk szinte óránként nőtt. Eddig egyetlen súlyosabb eset van, egy Izraelből hazatért férfié, akit az egyik bukaresti kórház intenzív osztályára utaltak be. Hat személy ellenben már ki is gyógyult a fertőzésből.



Iohannis recessziótól tart

A világ gazdasági recesszióra számít a koronavírus-válság miatt – nyilatkozta tegnap Klaus Iohannis államfő, aki egyben nyugalomra intette az embereket. „Nagyon világos, és ezt a többi európai vezető is megerősítette, hogy a világ gazdasági recesszióra számít, miután a koronavírus-válság befejeződött. (...) Mi nem akarjuk vesztegetni az időt, és már előkészítettünk egy intézkedési tervet” – jelentette ki Iohannis, aki részt vett a kormány tegnapi ülésén, és elnöke lett a koronavírus gazdasági, pénzügyi és költségvetési hatásait felmérő minisztériumközi munkacsoportnak (GLI-ECOROM). Az államfő hangsúlyozta: felelősen kell cselekedni, és el kell kerülni a pánikot. A munkacsoport megoldásokat keres, „hogy ne vesztegessük se az időt, se a románok pénzét”. Hozzátette: Florin Cîţu pénzügyminiszter arról biztosította, hogy semmilyen kifizetéssel nem lesz gond, és azt is elmondta, hogy tájékozódott a COVID-19-es vírussal fertőzött román állampolgárok állapotáról, ami még az idős személyek esetében is kielégítő. Iohannis nagyon elégedett azzal, ahogyan a kormány kezeli a koronavírus-válságot, véleménye szerint a megfelelő időben a megfelelő intézkedéseket foganatosították.

A minisztériumközi munkacsoport létrehozásáról kedden döntött a kormány, a testület tegnap ült össze először. Célja felmérni az új koronavírus gazdasági kockázatait, illetve ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazni ezek elkerülésére. A munkacsoport a miniszterelnöki kancellária és az Államelnöki Hivatal gazdaság- és társadalompolitikákkal foglalkozó osztályának irányítása alatt fejti ki tevékenységét, tagjai a pénzügyi, a gazdasági, a szállításügyi, a munkaügyi, az egészségügyi és a külügyminisztérium képviselői, de bevonják a kockázatelemzésbe és a javaslatok kidolgozásába a Román Nemzeti Bankot, a Pénzügyi Felügyeletet, az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottságot, az Országos Statisztikai Intézetet, a Világgazdasági Intézetet és a Versenytanácsot is. Ugyanakkor az üzleti szféra képviselői is részt vesznek majd a testület ülésein.

„Mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a munkavállalók, de a vállalatok érdekeit is, és tekintettel kell lenniük a költségvetésre is. (...) Ezek az értékelések alapozzák meg azokat a gazdasági és társadalmi intézkedéseket, amelyek támogatják a gazdasági ágazatokat, és hozzájárulnak a pénzügyi és költségvetési fenntarthatóság biztosításához” – mondta az államfő a GLI-ECOROM munkacsoport első ülésén. Rámutatott, hogy a testületnek gyorsan meg kell határoznia a román gazdaságot érintő várható hatások mértékét. „Fontos, hogy meghatározzuk a legmegfelelőbb eszközöket és mechanizmusokat, amelyek nemcsak polgáraink egészségének védelmét szolgálják, ami rendkívül fontos, hanem a gazdaság és a társadalom egészének működését is, amelyek szintén rendkívül fontosak mindannyiunk számára” – mondotta. Az államfő jelezte, hogy a felelős intézmények által készített gazdasági értékeléseknek és előrejelzéseknek lehetővé kell tenniük bizonyos kiszámíthatóságot, valamint a gyors és hatékony intézményi reakciót.



Kényszervakáció

Ludovic Orban ügyvivő kormányfő felkérte Monica Anisie tanügyminisztert, hogy a kényszervakáció idején biztosítsanak az iskolákban online tanítást, legalább a fontos tantárgyak esetében. Anisie azt válaszolta, hogy már kiküldött egy átiratot az oktatási intézményeknek, és a Román Televízióval is beszélt, amely le fogja filmezni a tanórákat.

A munkaügyi minisztérium azt javasolja a munkáltatóknak, hogy gondolkodjanak a munkaprogram módosításán, a kiskorú gyereket nevelő családoknak tegyék lehetővé, hogy a szülők felváltva otthon lehessenek vagy pedig otthonról dolgozhassanak – jelentette ki Violeta Alexandru ügyvivő munkaügyi miniszter.



Kijátszanák a karantént

A magyar–román határ több átkelőjén a rendőrséget és a csendőrséget is mozgósítani kellett az Olaszországból hazatérő és a karantén ellen tiltakozó román állampolgárok miatt. Kedd délután a Kiszombor–Nagycsanád határátkelőhelyen 12 román állampolgár próbált három olasz rendszámú gépkocsival belépni Romániába. A mindegyikükkel kitöltetett nyilatkozatban azt írták, hogy az olaszországi Torinóból jönnek, de amikor megtudták, hogy 14 napra karanténba kell vonulniuk, megváltoztatták a nyilatkozatukat, és azt közölték, hogy Németországból érkeztek. A határnál félreállított román állampolgárok ellenszegültek a román határrendészeknek, és követelték, hogy engedjék őket útjukra. Ekkor kérték a rendőrség és a csendőrség segítségét a helyzet kezelésére. Hasonló eset történt a Csanádpalota–Nagylak autópálya-határátkelőnél is, ahol 23 Olaszországból érkező román állampolgár nem akarta elfogadni, hogy karanténba kell vonulnia. Őket is a csendőrség és a rendőrség segítségével tudták csak lecsillapítani. Ők később a karanténbeli körülmények ellen is lázadtak, ezért a hatóságok átvitték őket egy orvosi vesztegzárra kijelölt másik épületbe. Egy harmadik, Olaszországból visszatérő csoport elbarikádozta magát az Arad megyei Nadab faluban a karanténra kijelölt épületben, így a hatóságok nem tudják onnan kiemelni azt a férfit, akinek kedd este pozitív lett a koronavírustesztje. A hírtelevíziók beszámolói szerint sok hazatérő román próbálja kijátszani az óvintézkedéseket. Olyanok is voltak, akik komppal áthajóztak Görögországba, és Bulgárián keresztül próbáltak hazajutni.

A hétfő este hozott intézkedéseknek megfelelően minden Olaszországból hazatérő román állampolgár 14 napos karanténba kerül Romániában. A hatóságok napok óta arra kérik az Olaszországban élő románokat, hogy ne induljanak haza, hiszen fennáll a veszélye, hogy épp az itthoni szeretteiket fertőzik meg koronavírussal. Románia számára az jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hogy mintegy 1,2 millió román állampolgár él és dolgozik a koronavírus által leginkább sújtott Olaszországban, több százezer éppen azokban a tartományokban, amelyek a fertőzés gócpontjainak számítanak.



Büntetések is hullnak

Eddig összesen 300 ezer lej értékben róttak ki bírságot az egészségügyi ellenőrök a lakhelyi elkülönítés szabályait megszegőkre – nyilatkozta tegnap Nelu Tătaru egészségügyi minisztériumi államtitkár. Raed Arafat közlése szerint 4000 eurós bírsággal sújtják azokat a személyeket, akik nem tartják be az otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeletet, és a bírság többször is kiróható, ha az illető személy több ízben vét a szabály ellen. Példákat is említett: „Hunyad megyében két személyt bírságoltak meg, mert azt nyilatkozták, hogy Olaszország vesztegzáron kívüli vidékéről érkeznek, de a vizsgálatok során kiderült, hogy éppen a koronavírus által érintett térségből jöttek. Két Călăraşi megyei személy azt nyilatkozta a határnál, hogy otthoni elkülönítésbe mennek, de mindeddig nem érkeztek meg a lakhelyükre.”

Arafat hangsúlyozta, hogy senkivel sem tettek és tehetnek kivételt, és megértést kért a járvány sújtotta térségekből érkező személyektől. Elmondta, hogy a gyermekes családoknak olyan szobákat biztosítottak a karanténhelyiségekben, ahol együtt lehet a család, és figyelmeztetett arra, hogy a határrendészet figyelemmel követi az útmegszakítással Romániába érkező légi járatokat, az utasok nem tudják eltitkolni a hatóságoktól, hogy melyik országból indultak.

Egy férfi ellen bűnvádi eljárást is indítottak. A 60 éves, koronavírussal diagnosztizált közalkalmazott – egy nyugalmazott belügyi tiszt, aki jelenleg a főváros 4. kerületének városrendezési osztályán dolgozik – letagadta, hogy Izraelben járt, és csak akkor ismerte be, amikor már kórházban volt és több személyt is megfertőzött. Köztük van négyéves unokája, várandós menye, a fia, de egy orvosnő is, és az esetek száma még nőhet, mert március 2-án minden kolléganőjének márciuskát ajándékozott; összesen mintegy 120 személlyel kerülhetett kapcsolatba hazatérése után. Amikor kiderült, hogy beteg, az egész munkahelyét lezárták és fertőtlenítették. Ügyében a 2. kerületi ügyészség nyomoz. A büntető törvénykönyv szerint hat hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető az, aki elmulasztja betartani a fertőző betegségek megelőzésére vagy leküzdésére irányuló intézkedéseket, ezáltal a betegség elterjedését idézve elő. Ha a bűntettet gondatlanságból követik el, a büntetés hat hónapig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés.



Az influenza sem járt le

Az Országos Közegészségügyi Intézet keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ közlése szerint ötvennyolcra nőtt az influenza halálos áldozatainak száma Romániában. A legutóbbi áldozat egy 65 éves Konstanca megyei nő, aki A típusú influenzavírussal fertőződött meg, más betegségekben is szenvedett, és nem tudni, hogy kapott-e influenza elleni oltást.