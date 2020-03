Jövő hét elején indítja idei lomtalanítási akcióját a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. Közlésük szerint üvegért cserébe ez alkalommal is sört adnak, a használhatatlanná vált elektromos eszközök tömegük alapján meghatározott ellenértékét leírják a hulladékelszállítási számlából, a bútorokat, gumiabroncsokat, illetve más nagy méretű tárgyakat előzetes egyeztetés után ingyenesen elviszi a vállalat.

A feleslegessé vált nagy méretű hulladékot (amit a vállalat szemeteskocsijai nem tudnak elszállítani, ezért nincs is értelme azokat a kukák mellett elhelyezni) most is a községek és városok adott forgalmasabb pontjain szedik össze. Arról, hogy a Tega munkatársai milyen sorrendben keresik fel a településeket hétfőtől kezdődően, lapunk 12. oldalán tájékoztatjuk olvasóinkat.

A lomtalanítás újdonsága, hogy idén már külön gyűjtik és szállítják el az eldobásra szánt lábbelit és ruhaneműt, amit a Caritas segélyszervezetnek adnak át. A döntéssel egy európai uniós elvárásnak tesznek eleget, amelynek értelmében ezeket külön kell gyűjteni és kezelni, mert nehezen, hosszú idő alatt lebomló anyagokról van szó, és el kell kerülni, hogy a vegyes, lerakásra kerülő hulladék közé kerüljenek.

A lomtalanítás alkalmával egyébként az előző évekhez hasonlóan nemcsak az elektromos és elektronikai eszközöket, bútorokat vagy más nagy méretű háztartási tárgyakat veszik át, de például síküveget is. A sörrel honorált üveggyűj­tés ugyanis most is csak az öblös üvegre, palackokra terjed ki.

A lomtalanítás célja főképp a vidéken lakóknak lehetőséget biztosítani, hogy könnyebben megszabaduljanak a feleslegessé vált tárgyaiktól, eszközeiktől, s ne kelljen azokat Sepsiszentgyörgyre, a vállalat Energia utcai hulladékudvarába szállítaniuk. A megyeszékhelyen egyébként a vállalat a 0267 310 123-as telefonszámon való egyeztetést követően ingyenesen elszállítja például a kidobásra ítélt bútorokat, matracokat vagy más berendezési tárgyakat, ezek elhelyezése a hulladékszigetek szomszédságában tilos. Az elektronikus és elektromos hulladékot pedig továbbra is átveszik az Energia utcai telepen.

A vállalat a lomtalanítást idén két alkalommal is szeretné megszervezni azokon a településeken, ahol ők végzik a hulladékbegyűjtést. A most hétfőn rajtoló begyűjtés nyár elejéig tart, és várhatóan augusztusban indul a kö­vetkező.