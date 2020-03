Tegnap délután a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben mutatták be az Erdélyi Magyar Szövetség polgármester-, illetve alpolgármester-jelöltjét Balázs Attila magánvállalkozó és Ilyés Botond tanár személyében. A sajtótájékoztatón Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség megyei koordináló testületének vezetője mellett a két magyar párt önkormányzati képviselőjelöltjei közül jelen volt dr. Szabó István, Rákosi János, Czipa Loránd, Johann Taierling, Gazda Lajos és Szőcs Emil.

Elsőként Bálint József elmondta: az Erdélyi Magyar Szövetség folytatni akarja azt, amit 2008-ban a Magyar Polgári Párt elkezdett, biztosítani óhajtja az erdélyi magyar választók számára a választás szabadságát, ugyanakkor választ is akarnak adni a változás iránti igényre, ami a legtöbb településünket jellemzi. Kézdivásárhelyen a Magyar Polgári Párt eddig ismertebb személyiségei, akiket a választópolgárok felhatalmaztak képviseletükre, úgymond átpártoltak az RMDSZ-hez, de a Magyar Polgári Párt nem két személyből áll – hangsúlyozta Bálint József. Bejelentette, hogy a szövetség kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje Balázs Attila vállalkozó, aki volt már helyi önkormányzati képviselő, és jelenleg a megyei önkormányzat tagja, aki eddig felhalmozott tudását és tapasztalatát csapatával együtt kamatoztatni kívánja a város lakóinak érdekében. Ezután Balázs Attila mutatkozott be.

Elmondása szerint a teljes neve Balázs József Attila és 51 éves, negyvenkét éve él a céhes városban, nős, lánya jogász egyetemi hallgató Kolozsvárott. Az építkezés terén vállalkozó, 2012 óta a Néppárt tagja, négy évig helyi önkormányzati képviselő volt, majd megyeitanács-tag lett. Kollégái felkérésére vállalta el, hogy a szövetség jelöltje legyen. Úgy érzi, hogy a lakosság egy része is támogatja, azok, akik elégedetlenek, elsősorban a vízszolgáltatással és a közszállítással. Azt is hangsúlyozta, hogy a kampányban részéről nem lesz sárdobálás és személyeskedés, de a problémákat kimondják és a megoldási lehetőségeket is ecsetelik. Ígérte, hogy a közeljövőben bemutatja választási programját, amelyet közvitára bocsát. Abban az esetben, ha többséget szereznek a majdani tanácsban, alpolgármester-jelöltjük Ilyés Botond, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum történelemtanára lesz, aki elmondta: mielőtt vállalta volna a jelölést, hosszas beszélgetéseket folytatott a csapat tagjaival. 36 éves, nős, van egy négyéves kislánya. 2008 óta tanár Kovásznán, 2012 óta a Néppárt tagjaként helyi önkormányzati képviselő.