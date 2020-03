Veszélyhelyzetet hirdettek Magyarországon

Kivételt az ezen országokból érkező magyar állampolgárok jelentenek, esetükben azonnali hatósági karantént rendelnek el – ismertette. Hozzátette: hatósági határozat írja elő, hogy a lakóhelyét az illető két hétig nem hagyhatja el. A szlovén, valamint az osztrák schengeni határon ehhez határellenőrzést kell bevezetni, ez a lehető leghamarabb megtörténik. Ezen országokból érkező vonatok, buszok, repülők a visszaállított általános határellenőrzés mellett léphetnek be – tette hozzá.

Tudatta továbbá: megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen rendezvények esetében a rendezők és szervezők felelőssége, hogy ne tartsák meg azokat. Kifejtette: az intézkedés, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa, a legszélesebb körű jogosítványokat biztosítja az állami hatóságoknak a védekezéshez. Emlékeztetett: a veszélyhelyzet alkotmányos szabályozása világos, és a katasztrófavédelmi törvény tartalmazza a részletszabályokat. Gulyás Gergely közölte: intézménylátogatási tilalmat rendelnek el a magyarországi egyetemeken. Mostantól az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi épületek be fognak zárni – tette hozzá. A miniszter kiemelte: nagyon sok külföldi hallgató van az egyetemeken, a 13 Magyarországon diagnosztizált betegből 9 külföldi, azaz utóbbiak körében a megbetegedés és a fertőzés veszélye is lényegesen nagyobb.

Pillanatnyilag európai konszenzus van abban, hogy a megbetegedés a gyermekeknél nem jellemző – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Hozzátette: a kormány folyamatosan vizsgálja a helyzetet, és ha az élet- és egészségvédelem indokolja, lépni fog, de e pillanatban az iskolák bezárását nem tartja indokoltnak. Ez a teljes tanév megismétlését és érvénytelenítését eredményezné – jegyezte meg a miniszter. A Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot felfüggesztik, a külföldi osztálykirándulásokat megtiltják, a diákok nyári kéthetes nyelvtanulásának bevezetését egy évvel elhalasztják – ismertette a döntéseket a miniszter. Ugyanakkor biztosan jelentős gazdasági következményei lesznek a járványnak, az országok többsége azért küzd, hogy elkerülje a recessziót, és Magyarországnak a legjobbak az esélyei erre – vélekedett. Az Országgyűlésre nem vonatkozik a százfős tilalom, mivel nem rendezvénynek, hanem alkotmányos intézménynek minősül, amely akár háborús veszély vagy háború esetén is ülésezik – mondta Gulyás Gergely.

Közölte: színházi és mozielőadások maradnak el a jövőben, a bevásárlóközpontokra azonban nem vonatkozik a százfős tilalom. Az óvodák, bölcsődék önkormányzati fenntartásúak, így a helyhatóságok döntenek azok esetleges bezárásáról. A sok embert foglalkoztató cégeknek is azt ajánlják, hogy saját hatáskörben tegyék meg a szükséges intézkedéseket.



Kerüljék a kézfogást

A rend és a fegyelmezettség kulcsfontosságú – jelentette ki az egészségügyi államtitkár a koronavírus-helyzetről tartott beszámolójában az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tegnapi ülésén Budapesten. Horváth Ildikó kiemelte: a nemzet jövőjéről van most szó.

Kitért arra, Európa több országában az látható, hogy későn hoztak meg bizonyos intézkedéseket, például iskolák bezárásáról, tömegrendezvények betiltásáról. Az államtitkár közölte: bizonyos szempontból hasonlóan állunk a vírussal szemben, mint annak idején a spanyolnáthával, amely több embert ölt meg, mint a világháború. Azt mondta: a koronavírus kevésbé tűnik ragályosnak, mint az influenza. Azt is tudni, hogy nem a kisgyermekekre, hanem az idősekre jelent igazán veszélyt. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása alapján kiemelte azt is, hogy a kézfogás nagyobb mértékben jelent fertőzésveszélyt, mint a cseppfertőzés. Azt mondta: a magyar hatóságok is járványra készülnek. Azon dolgoznak, hogy minimalizálják a megbetegedések számát, ehhez mindenki segítségére is szükség van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő hetekben tudatosan, sokkal többször kell kezet mosni a magunk és a körülöttünk lévők egészségének védelme érdekében. Horváth Ildikó kitért arra is, hogy külföldről tömegesen indultak el magyarok haza, Magyarországra. Tőlük azt kérik hozzátartozóik, ismerőseik védelmében, hogy két hétig maradjanak otthon.