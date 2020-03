Hogyan kell kezet mosni

Ezek egyrészt könnyebben eljutnak a kéz redői közé, másrészt a kemény szappanok a kézmosás után is jó ideig nedvesek maradnak, túlélést biztosítanak a kézmosás közben eltávolított és a szappanon megtapadt kórokozók számára. Ezek pedig a következő kézmosás alkalmával akár vissza is juthatnak a keze­inkre.

A kézmosás szabályai

* Nedvesítsük be a ke­zünket

* Kenjük be folyékony szappannal

* Dörgöljük át alaposan a kezeinket, a kézfejet és a tenyeret, az ujjközöket, valamint a csuklókat is. A művelet az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint legalább 20 másodpercig tartson. Ez pontosan annyi idő, amíg magunkban elénekeljük a Boldog születésnapot című dalt

* Öblítsük le kezeinket langyos folyó víz alatt

* Lehetőleg ismételjük meg a műveletet, ugyanis az első kézmosás alkalmával a kórokozók csak egy részétől szabadulhatunk meg

* A helyes kézmosás része a szárítás, amihez mindig tiszta, száraz törölközőt használjunk.

Mikor mossunk kezet?

* Rögtön azután, hogy hazaértünk

* Főzés előtt és közben is

* Étkezések előtt

* Babák etetése előtt

* A csecsemő pelenkacseréje után

* Orrfújás, köhögés, tüsszentés után

* Járművek igénybevétele után

* Beteg ismerősök látogatását vagy tudvalevően beteg személyek tárgyainak megérintését követően

* A vécé használata után – férfiaknál különösen fontos, hogy előtte is mossanak kezet

* Szemét kidobását követően

* Kontaktlencse-kivétel/-berakás előtt

* Fogmosást megelőzően.

(a vitalitas-magazin.hu nyomán)