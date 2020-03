A németországi találkozó elején próbált kezdeményezni az angol csapat, viszont a házigazdák határozottan védekeztek, és átvették az irányítást. Marcel Sabitzer a 10. percben szerezte meg a vezetést a lipcsei együttesnek, majd a 21. percben egy fejes találattal duplázta meg a különbséget. A szünet után kiegyenlítettebb volt a küzdelem, bár a Leipzig végig uralta a mérkőzést, a kapuk pedig ritkán forogtak veszélyben. A végeredményt a 87. percben a csereként pályára lépő Emil Forsberg állította be, a Leipzig pedig története során először jutott BL-negyeddöntőbe.

Gulácsi Péter magabiztos teljesítményt nyújtott, védenie csak párszor kellett, lábbal azonban többször is jól avatkozott játékba. A lipcsei gárda másik magyar válogatott játékosa, Willi Orbán térd­sérülése miatt ezúttal sem volt bevethető állapotban. Az RB Leipzig továbbjutásával 2007 óta először szerepelhet magyar játékos a negyeddöntőben.

Valenciában zárt kapuk mögött játszották a mérkőzést, ahol Josip Iličić büntetőből már a 3. percben vezetéshez juttatta az olasz csapatot, amelyre a házigazdák részéről Kevin Gameiro válaszolt. A szlovén középpályás még a szünet előtt újabb tizenegyessel másodszor is előnyhöz juttatta a vendégeket. A második félidőben ismét egyenlítettek a házigazdák – Gameiro is másodszor volt eredményes –, viszont Iličić további két találatot jegyzett, így a visszavágót is az Atalanta nyerte.

Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágó: RB Leipzig–Tottenham Hotspur 3–0 (gólszerzők: Sabitzer 10., 21., Forsberg 87. / összesítésben: 4–0), Valencia–Atalanta 3–4 (gsz.: Gameiro 21., 51., Torres 67., illetve Iličić 3. – tizenegyesből, 43. – tizenegyesből, 71., 82. / összesítésben: 4–8). (miska)