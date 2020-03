A legkelendőbb dalfelvétel

A londoni székhelyű szervezet adatai alapján Billie Eilish mögött Lil Nas X végzett Old Town Road című dalával, amely 18,4 milliós eladást ért el, a harmadik helyre pedig Shawn Mendes és Camila Cabello kislemeze, a Senorita futott be 16,1 millióval. A tizes listára még Post Malone és SwaeLee, Ariana Grande, Tones and I, Ed Sheeran és Justin Bieber, Lady Gaga és Bradley Cooper, Lewis Capaldi, valamint Halsey fért fel. A tavaly a könnyűzenei elitbe berobbant Billie Eilish Bad Guy című dala tizenöt országban vezette a slágerlistát, idén két Grammy-díjat is kapott. A szám az énekes első stúdióalbuma, a When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ötödik kislemezeként jelent meg egy évvel ezelőtt. Billie Eilish legújabb dala, a No Time to Die a friss James Bond-film betétdala, a filmszéria történetében a megjelenése első hetében legnagyobb eladást elért dal lett a brit listákon 10,6 milliós internetes terjesztéssel (streameléssel).