A családorvosok szerint fontos a megelőzés

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetben a megelőzés a legfontosabb – szögezte le lapunknak a szakember, aki azt tanácsolja a lakosságnak, kövessék figyelemmel és tartsák be a hatóságok rendelkezéseit. Fontos, hogy a halasztható egészségügyi problémákkal ne most keressék fel a családorvosokat, rendelőket, kerüljék a tömeget, zsúfolt tereket. A családorvosok telefonon is elérhetőek – mondta, s javasolta, mielőtt a rendelőbe indulnánk, előbb telefonáljunk, beszéljük meg a látogatás részleteit, hogy csak azoknak kelljen bemenniük, akiknél ez valóban elengedhetetlen.

Nehezíti a helyzetet, hogy az elektronikus kártyarendszer ismételten nem működik, nem tudni, mikor áll helyre a rend. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár honlapján megjelent szerdai közleményben azt javasolják a biztosítóval szerződött feleknek, hogy a rendszer újraindításáig dolgozzanak offline módban, a meghibásodás ideje alatt végzett szolgáltatásaikat elszámolják.

Şereş Lucia szerint jó, ha a házipatikánkban pótoljuk a legszükségesebbeket, legyen otthon láz- és fájdalomcsillapító, kézfertőtlenítő vagy egészségügyi szesz, és főként szappan, a kézmosást pedig végezzük alaposan, hosszan, minél többször. Megjegyezte: csak a szükséges mennyiséget szerezzük be, ami a család számára kell. S ez az élelmiszerekre is vonatkozik, melyek szavatossági ideje lejár, s elfogyasztásukból végül más problémák adódnak – mutatott rá. A családorvosok egyesületének elnöke megerősítette, most a megelőzésen van a hangsúly, ezért vegyük komolyan, tartsuk be a hatósági utasításokat.