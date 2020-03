KÖZLEMÉNY a sepsiszentgyörgyi református gyülekezetek lelkészei részéről: Református egyházunk számára éppen úgy fontos gyülekezeti tagjaink testi egészsége, mint lelki jóléte. Az állami rendelkezéseknek megfelelően a járványra való tekintettel egyházi alkalmaink a következők szerint módosulnak: vasárnapi istentisztelet – március 15-én a Vártemplomnál – szabadtéri istentisztelet az új gyülekezeti ház előtt 10 órától; Szemerján – szabadtéri istentisztelet a templom előtt 11 órától; a belvárosban – szabadtéri istentisztelet a templom előtt 11 órától; a Gyöngyvirág utcában – két helyszínen (a templomban és az imateremben) 11 órától. Református istentiszteletet közvetít néhány helyi rádióállomás is. A vasárnap délutáni istentiszteletek mindenik gyülekezetben ideiglenesen szünetelnek. A március 22-ei istentiszteletekről tájékoztatjuk a gyülekezeteket. A vallásórák, a kátéórák, az ifjúsági alkalmaink, illetve a bibliaórák elmaradnak. A konfirmálás időpontja is módosul október 31-ére, a reformáció ünnepére. Mind­ezen alkalmak a törvényes rendelkezések szerint még módosulhatnak. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel gyülekezeteink online felületeit, honlapjait, Facebook-oldalait, illetve sajtó- és rádióhirdetéseinket. Az irodai szolgálat mindenik gyülekezetben a megszokott program szerint működik.

Mit tegyünk

Tizenöt pontból álló javaslatcsomagot állított össze a koronavírus terjedésének megállításával megbízott Stratégiai Kommunikációs Csoport.

1. Kerüljük azokat a zsúfolt helyeket, ahol sok személlyel kerülhetünk közvetlen kapcsolatba. Ilyenek például a rendezvények, üzleti sorok, zsúfolt közszállítási eszközök, játszóterek, edzőtermek. Lehetőleg ne vigyük a gyerekeket olyan helyekre, ahol olyan játékok vannak, amelyeket sokan megérintenek.

2. Csökkentsük a minimumra a fizikai kapcsolatot minden, a közvetlen családon kívüli személlyel. Ne fogjunk kezet, ne ölelkezzünk, ne pusziljunk arcon senkit, ne csókoljunk kezet senkinek, ne érintsük meg senkinek az arcát. Javasolt a közvetlen családtagokkal is csak azután érint­kezni hazatérését után, hogy fertőtlenítettük a kezünket.

3. Kerüljük azoknak a felületeknek a megérintését, amelyeket sokan megfognak: karfák, kilincsek, fogantyúk, liftgomb, bejárati csengők stb. Amennyiben mégis elkerülhetetlen ezeknek a megérintése, egyszer használatos zsebkendővel nyúljunk hozzájuk.

4. Ne közelítsünk senkihez másfél méternél kisebb távolságra. Amennyiben közszállítási eszközön vagyunk, ne álljunk senkivel se szembe. A közszállítási eszközökről való leszállás után fertőtlenítsük a kezünket, mielőtt arcunkhoz, orrunkhoz vagy szánkhoz érünk vele.

5. Lehetőleg használjunk alternatív útvonalakat, hogy elkerüljük a zsúfolt tereket. Ha programunk lehetővé teszi, olyan órákban menjünk ki, amikor kevesen vannak az utcán. Városi környezetben kisebb távolságok megtételére használjunk inkább biciklit, rollert vagy gyalogosan közlekedjünk.

6. Lehetőleg ne utazzunk olyan országokba, amelyekben nagyszámú COVID-19-es fertőzöttet mutattak ki, és az onnan hazatérni szándékozókat lehetőleg beszéljük le arról, hogy hazajöjjenek. Ha mégis kénytelenek voltunk elutazni egy vörös vagy sárga színű fertőzöttségi szinttel jelölt országba vagy régióba, akkor hazaérkezésünk után 14 napos karanténba kell vonulnunk családunkkal együtt.

7. Lehetőleg kerüljük a készpénzes kifizetéseket, a bankjegyek és pénzérmék használata elősegíti a fertőzések terjedését.

8. Ha lehetőségünk van rá, akkor dolgozzunk otthonról. A munkaügyi minisztérium erre vonatkozó javaslata itt tanulmányozható: https://bit.ly/2TGyV8d.

9. Szigorúan tartsuk be a hatóságok által javasolt tisztálkodási szabályokat, hiszen így magunkat és családtagjaink egészségét is védelmezzük. Ha meghűlésre vagy influenzára jellemző tüneteket észlelünk magunkon, akkor használjunk védőmaszkot a hozzánk közel álló személyek megóvása érdekében. Mossunk kezet legalább húsz másodpercig vízzel és szappannal minden olyan alkalom után, amikor lehetségesen fertőzött felülettel érintkeztünk. Lehetőleg használjunk papírtörülközőt. Ne érintsük meg arcunkat, szánkat vagy orrunkat kezünk fertőtlenítése nélkül. Tüsszentéskor vagy köhögéskor használjunk egyszer használatos papír zsebkendőt, amelyet utána dobjunk a szemétbe. Fertőtlenítsünk alkohol- vagy klóralapú fertőtlenítőszerrel minden olyan felületet – otthon vagy munkahelyen –, amellyel gyakran érintkezésbe lépünk. Szellőztessünk gyakran. Csak orvosi utasításra szedjünk antibiotikumot. Ne igyunk senki után, ne használjuk senki evőeszközeit. Ne lépjünk kapcsolatba olyan személyekkel, akik otthoni elkülönítésben vannak. A védőmaszknak a szánkat és az orrunkat is el kell takarnia.

10. Ne feledkezzünk meg a koronavírus specifikus tüneteiről (köhögés, hőemelkedés, légzési nehézségek), mert így időben gyanút foghatunk olyan személyek esetében, akik nem is sejtik, hogy a koronavírus hordozói. Csak hivatalos forrásokból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban. Információkat a 0800 800 358-as számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben ne ezt a számot tárcsázzuk, hanem az 112-es segélyhívó számon kérjünk segítséget!

11. Lehetőleg ne tegyük ki a 65 év fölötti személyeket annak, hogy zsúfolt terekben mozogjanak. A statisztikák szerint ez a korcsoport számít a legveszélyeztetettebbnek, különösen akkor, ha egyéb krónikus betegségekben is szenvednek.

12. Jelezzük a hatóságoknak, ha olyan személyről van tudomásunk, aki kapcsolatba lépett koronavírussal fertőzött személlyel, vagy ha tudomásunk van olyan személyekről, akik vörös fertőzöttségi zónából tértek haza és nincsenek karanténban vagy otthoni elkülönítésben. Legyünk óvatosak, mert a vírust olyan személyek is terjeszthetik, akik látszólag egészségesek.

13. Azonnal jelezzük háziorvosunknak, ha vörös fertőzöttségi szintű országból tértünk haza.

14. Maradjunk otthon, ha influenza vagy meghűlés jeleit észleljük magunkon és kérjünk – telefonon – tanácsot a háziorvosunktól. Ne menjünk a sürgősségre panaszunkkal, mert amennyiben koronavírussal fertőzöttek vagyunk, más személyeket is megfertőzhetünk. A koronavírussal fertőzött személyek elszállítását csak szakemberek tudják biztonságos körülmények között elvégezni.

15. Ha otthoni elkülönítésben vagyunk, akkor szigorúan tartsuk be a hatóságok rendelkezéseit. Semmilyen körülmények között ne hagyjuk el otthonunkat 14 napig, ne fogadjunk látogatókat és ne létesítsünk közvetlen fizikai kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik élelmiszerrel ellátnak. Az otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeletek megszegése 20 ezer lejig terjedő bírsággal és büntetőügyi eljárás elindításával sújtható.

Kalendárium Baróton

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától Ideje van a mozgásnak címmel Sibianu Andrea gyógytornásszal (Sepsiszentgyörgy) beszélgetnek az egészségmegőrző mozgás felettébb szükséges voltáról. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti tánc­stúdióban ma 17.30-tól és hétfőn 18 órától társaságitánc-kurzus. Telefon: 0722 233 774.

HÓVIRÁG-TÚRA. A háromszéki EKE szombaton tartja hagyományos hóvirágtúráját a Setét-patak völgyfőjébe, szalonna- és rostonsütéssel egybekötve. Találkozás 10 órakor a Hatod-tetőn. Túravezető: Dukrét Lajos és Bartos Ferenc. Telefon: 0754 099 574.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE nyaralást szervez Hajdúszoboszlóra május 31. – július 5.n és augusztus 23. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban levő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör ez évben is szervez hagyományőrző hímzőtábort május 12–16. között a székhelyén (római katolikus plébánia, Kós Károly út 6. szám). Várják mindazokat, akik különböző tájegységek öltéstechnikáit szeretnék elsajátítani és egy kellemes hetet eltölteni. Előadók: dr. Illés Károlyné, a népművészet mestere (Békéscsaba) és Tarsoly Ibolya népi iparművész (Debrecen). A helyek száma korlátozott. Március végéig lehet jelentkezni. Bővebb információ a mer2enator@gmail.com e-mail-címen és a 0727 273 056-os telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap (a Kaufland programja szerint) az Oltmező úti Sensiblu (0267 708 015); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. cím alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465); szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.