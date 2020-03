A szakszövetség vezetőségének rendkívüli ülésén kijelentették, teljes mértékben tiszteletben tartják a román kormány által meghozott óvintézkedéseket, és mivel a belföldi labdarúgást képviselők védelme a legfontosabb, úgy határoztak, hogy minden márciusi mérkőzést elhalasztanak. Figyelembe véve a helyzet alakulását, további módosításokra lehet számítani. Korábban az a döntés született, hogy márciusban zárt kapuk mögött rendezik meg a hazai bajnoki mérkőzéseket, viszont ebben az esetben a labdarúgók és a klubok személyzete nagy veszélynek lenne kitéve az utazások miatt.

A döntés értelmében az élvonalbeli férfi és női bajnokság mellett elmaradnak a másod- és a harmadosztályú mérkőzések is, valamint a teremlabdarúgó-meccseket sem rendezik meg. Március 14-én és 15-én játszották volna a futsal Román Kupa négyes döntőt az Erőss Zsolt Arénában, azonban a házigazda Csíkszeredai Imperial Wet bejelentette, későbbi időpontban rendezik a tornát. A FRF ítélete a megyei pontvadászatok tavaszi idényét is érinti. Kovászna megyében is ezen a hétvégén rajtolt volna a 4. és 5. Liga, így azonban csúszik a bajnokságok folytatása. (miska)