Aggodalom Kovásznán

De ami legjobban borzolja a kedélyeket, az az olaszországi vakációból hazatértek – és vírust hozók – felelőtlensége: semmibe vették a szabályt, az előírt két hétre nem különültek el jó szántukból a közösségtől, sőt, jöttek-mentek a városban, intézték ügyeiket, a gyereket iskolába küldték. Tegnap estére – sajtójelentések szerint – egy 53 éves kovásznai férfinél is igazolták a koronavírusos fertőzést.

Tegnap tél végi nyugalom uralkodott a városban. Sem többen, sem kevesebben nem voltak az utcákon, mint máskor, a járókelők között egyetlen védőmaszkost sem lehetett látni. A gyógyszertárakban nem voltak sorok, a vásárlókat azonban arra kérték, tartsanak legalább egyméteres távolságot egymás között. A nagyobb üzletekben erre sem figyelmeztettek senkit, pedig forgalom jócskán volt. A polcokon is látszott a vásárlókedv, főként a tartós élelmiszerek, cukor, olaj, liszt fogyott a legjobban.

A polgármesteri hivatalban sajtótájékoztatót hívtak össze, de a vírustól való félelem visszatartotta az újságírókat a jelenléttől, volt, akit szerkesztősége egyenesen letiltott a jelenlétről. Így a sajtót csupán lapunk képviselte.

Tegnap ülésezett a sürgősségi eseteket kezelő helyi bizottság is. A lakossági véleményhez hasonlóan itt is hangsúlyosan felvetődött: legfontosabb a szabályok betartása, az őszinteség, amennyiben felvetődik a fertőződés lehetősége – csak így lehet megfékezni a kór terjedését.

A bizottsági ülés közel két órát tartott, a pró és kontra érvek egymásnak feszülése nyomán konkrét döntések születtek.

Március 31-ig betiltják a szombati piacolást (hétköznap nyitva lesz a piac), a hagyományos termékek vásárát. Ugyancsak zárva lesz a könyvtár, a képtár, a turisztikai információs iroda. Nem lesznek kulturális és sportesemények, a sportcsarnok is bezár. Lefújtak minden tervezett eseményt, ahol tömegek gyűltek volna össze – mint például a március 15-i ünnepséget. Hamarosan döntenek a polgármesteri hivatalt, pénzügyi igazgatóságot, adóhivatalt, mezőgazdasági irodát érintő ügyfélfogadási korlátozásokról – a határozatról értesítik a lakosságot. Javasolják a civil szervezeteknek, egyházaknak is, hogy tartsák be a központi szervek határozatait, kerüljék a tömegeket vonzó eseményeket. Ugyanakkor a rendelkezések be nem tartásáért kiróható büntetéseket is ismertetik – mondta a polgármester.

Gyerő József a lakosság felé is felhívást fogalmazott: ha tudomásuk van olyan személyekről, akik veszélyzónából érkeztek haza, esetleg a betegség tüneteit mutatják, de nem tesznek eleget az önként vállalt elszigetelés követelményeinek, azonnal jelentsék a polgármesteri hivatalnál, a rendőrségnél vagy a megyeszékhelyi közegészségügyi igazgatóságnál. A rendőrség nagyon rövid idő alatt tudja ellenőrizni a bejelentést, ez mindenki érdeke – mondta a polgármester.

Ezek az intézkedések arányosak a jelenlegi helyzettel, ha súlyosabbá válik, más intézkedéseket is hoznak. Nem akarnak pánikot kelteni, de nagyon fontos az elővigyázatosság, a megelőzés – összegzett kérésünkre Gyerő. Azt is elmondta: határozottan cáfolja a hírt, miszerint a várost egészében lezárnák.



Nincs jelentős változás a vendégforgalomban

A kedvezményes jegyekkel érkező vendégeket fogadó szállodákban sem érződik egyelőre az aggodalom – igaz, ebben a periódusban még kevesen jönnek kezelésre Kovásznára. A négycsillagos szállodákban is vannak vendégek, de az utóbbi napokban egyre többen mondják le foglalásukat, nem szívesen jönnének Kovásznára – mondta el érdeklődésünkre egy név nélküli nyilatkozó turisztikai szakember.

A Szívkórházban is fogadják a beutaltakat, általában 400–600 idős embert kezelnek az egységben. Itt már különös hangsúlyt fektetnek a megelőzésre – mondta el Sporea Monica igazgató a sürgősségi bizottság ülésén. Az érkezőket kikérdezik, volt-e kapcsolatuk olyan személyekkel, akik veszélyeztetett zónából érkeztek. Általában határozott nem a válasz, egyetlen vendég mondta eddig, hogy fia nemrég érkezett haza Németországból. A beutaltat fogadták ugyan, de egyelőre elszigetelték – mondta az igazgató. Nincs őszinteség, nem a valóságot mondják – vonta le a következtetést Sporea. És ez nincs másképp a Szívkórház egyes vezetőinél sem – hangzott el. Az egyik elöljáró az Olaszországból hazaérkezett család egyik tagjával kávézott a napokban, ez köztudott. Mégis, amikor rákérdeztek, hogy volt-e kontaktusa fertőzésgyanús személlyel, letagadta – nyomatékosította.



Gócponttá vált az iskola

A szóban forgó család felelőtlenségét mutatja az is, hogy információink szerint hétfőn nemcsak hogy az iskolai közösségbe ment gyerekük (aki XI. osztályos a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban, fotó), hanem virágot is vitt a pedagógusoknak, a csokrokat puszi mellett adta át.

Tegnap fél egy körül érkezett a kovásznai líceumba a közegészségügyi igazgatóság küldöttsége, őket Becsek Éva igazgatónő fogadta. Lapzártánkkor még nem tudtunk a vizsgálat eredményéről, az biztos, azonosítani akarják azokat a tanulókat, akik a fertőzésgyanús diákkal kapcsolatba kerültek, azokat is, akik padja körül ültek a tanórákon – előtte, mögötte, tőle jobbra és balra.

Tegnap délelőtt csendes volt a líceum, a bejárati kapu be volt csukva, a pedagógusok sem „járnak iskolába” (ellentétben más megyebeli tanintézményekkel, ahol – érthetetlen módon – a tanerők rendes ütemben, akár két váltásban járnak az intézményekbe – szerk. megj.)

A városban bezártak az elemi iskolák, az óvodák, a bölcsődék is, de a délutáni oktatás, az úgynevezett „after school” is szünetel a településen.

Tegnap estére hivatalos értesítést még nem közöltek, de információink szerint délutánra kiderült: közel száz személyt kell otthoni karanténba helyezni – ők mindannyian érintkeztek a betegséggyanús tanulóval és annak barátnőjével.

Lapzártánk után érkezett az a bejeletés, mely egy 53 éves kovásznai férfi esetében is igazolja a koronavírus-fertőzést. Arra nézve, hogy az újabb fertőzés kapcsolódik-e az eddig ismert esethez, tegnap este nem volt még semmilyen információ.