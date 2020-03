Közveszélyes felelőtlenség

Miközben ugyanis a járvány terjed egyre gyorsabban az országban, és mind nehezebb feltartóztatni az Olaszországból haza igyekvő vendégmunkásokat, miközben a hatósági tiltások és a pánik által okozott gazdasági károk egyre nyilvánvalóbbak, Klaus Iohannis és Ludovic Orban mindent elkövetett azért, hogy az általuk nevesített Florin Cîțu kormányát nehogy megszavazza a parlament. Így aztán eljutottunk oda, hogy bár valószínűleg meglett volna a parlamenti többség a kormány beiktatásához, a törvényhozó testület ülése előtt pár perccel a megbízott miniszterelnök visszaadta mandátumát, és a honatyáknak már nem volt, miről szavazniuk. Ezt a kártyát amúgy korábban kijátszotta Ludovic Orban is, aki szintén az előtt adta vissza kormányalakítási megbízatását, hogy a parlament szavazhatott volna csapatáról – akkor az alkotmánybíróság döntése nyomán járt el így. Semmivel sem különb játszma ez annál, amikor Liviu Dragnea szociáldemokrata pártvezér a parlamentben buktatta meg saját kormányát – csak akkor legalább nem pusztított világjárvány, nem leselkedett ránk a gazdasági válság réme. Nem túlzás ezek után kijelenteni, hogy Klaus Iohannis és Ludovic Orban felelőtlenségben, hatalomvágyban és cinizmusban messze felülmúlják szociáldemokrata elődeiket, ráadásul még gyávák is.

Teljesen elszakadt a valóságtól az, aki azt hiszi, bárkit is érdekel most az előrehozott választás, az egyfordulós rendszer kétfordulóssá tétele, a szociáldemokraták visszaszorítása – mindazok a témák, amelyek pár hete még valóban számot tartottak a közélet alakulását követők némi érdeklődésére. Csakhogy azóta feje tetejére állt a világ, olyan fenyegetéssel nézünk szembe, amely alapvetően befolyásolja életünket, és teljesen megváltoztathatja azt, olyan kihívások előtt állunk, amelyek Romániánál sokkal fejlettebb és felkészültebb államokban is súlyos problémákat okoztak. A liberálisok azonban, mintha mi sem történt volna, tovább játszadoznak. Miután az alkotmánybíróságtól is kaptak egy újabb hatalmas pofont – a taláros testület ugyanis kimondta: a választási rendszer sürgősségi rendelettel történő módosítása alaptörvénybe ütköző –, megakadályozták az általuk javasolt Cîțu kormányának beiktatását. Így aztán kezdődik minden elölről: konzultációk, új miniszterelnök-jelölt nevesítése, újabb tárgyalások, elhúzódó szakbizottsági meghallgatások, újabb taktikázás, cirkusz a végtelenségig. És marad tisztségben egy gúzsba kötött kezű, meglehetősen korlátozott hatalommal bíró ügyvivő kormány.

Klaus Iohannis és Ludovic Orban liberálisai akkor hagyták cserben az országot és lakóit, amikor annak legnagyobb szüksége lenne felelős, határozott vezetőkre. Ez a felelőtlenség egyelőre közveszélyes – a koronavírus terjedésével könnyen gyilkossá válhat.