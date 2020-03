A két párt háromszéki koordinációs testületének döntését Bálint József, az EMNP megyei elnöke jelentette be. Mint fogalmazott, a fiatal környezetmérnök és pénzügyi szakember nemcsak az RMDSZ-es polgármester, Antal Árpád számára jelenthet kihívást, de közvélemény előtt is, hisz női jelölt nem szállt még versenybe a városvezetői tisztségért, és 28 esztendő után ő lehetne az első olyan polgármester, aki itt született. Négy évvel ezelőtt is részt vett a kampányban, akkor a néppárt képviselői listáján szerepelt, ám nem kaptak elegendő szavazatot, hogy a tanácsban is bizonyítani tudjon, de ez idő alatt is rendkívül aktív szerepet vállalt számos környezetvédelmi és segélyakcióban.

Tatár Imola elmondta, Sepsiszentgyörgyön született és azóta is itt él, környezetmérnöki szakon végzett, és bár nagyon jó ötletei, elképzelései voltak, nem talál olyan munkahelyet, ahol mindezt kamatoztatni tudta volna, ezért irányt váltott, és hamarosan elvégzi a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vállalatgazdasági szakát.

„Megfontolt és nyitott egyéniség vagyok, szeretek rendezvényeket szervezni és lebonyolítani, fontosnak tartom a fiatalokkal való kapcsolattartást, környezettudatosságra nevelésüket. Tanulékony vagyok, szeretem a kihívásokat. Pályafutásom során szerzett sikereimért nagyon megdolgoztam, és büszke vagyok ezekre” – mutatkozott be. Céljai közül is megfogalmazott néhányat: élhető, szerethető várossá alakítaná Sepsiszentgyörgyöt, szeretné ha az emberek jól éreznék magukat környezetükben, nyitottabbá tenné a polgármesteri hivatalt, mosolygósabbá az ügyfélszolgálatot. Megfontoltan bánna a pénzügyi alapokkal, odafigyelne arra, hogy az útfelújításokat ütemesebben végezzék, hogy kevesebb porral, sárral és szeméttel járjanak, de fontosnak tartja az autós és gyalogosforgalom biztonságosabbá tételét is, illetve azt, hogy a kerékpár használatra ne csak biztassák a városlakókat, hanem lehetőséget is teremtsenek erre. Sok jó projekt fut jelenleg is, de hiányolja a munkálatok felügyeletét. Nem kíván szembemenni a „grandiózus tervekkel”, de úgy látja, ezek megvalósítását jobban, észszerűbben tudná koordinálni, mint a mostani városvezetés. Dolgoznak az EMSZ sepsiszentgyörgyi programján, a korábbi elképzelések új elemekkel bővülnek.

Esélyeiről azt mondta: elismeri mindazt, amit a város jelenlegi polgármestere megvalósított, de szükség lenne arra, hogy minél többen részt vegyenek a választáson, ő elsősorban a fiatalokat, az eddig távol maradókat kívánja megszólítani.