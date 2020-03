Az önkormányzat készenléti bizottsága szerdán újabb óvintézkedéseket hozott a fertőzés elterjedésének megelőzése végett – jelentett be tegnap Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A tanintézetek, a sport- és szabadidős létesítmények, valamint a kulturális intézmények tevékenységének leállítása mellett a köztisztasági vállalat munkatársai fertőtlenítik a játszótereket, az utcai bútorzatot, hétfőtől pedig az utcákat is rendszeresen mossák.

A közszállítási vállalat március 10-én minden járművét fertőtlenítette, ezt a továbbiakban is rendszeresen megteszi, és a taxitársaságokat is felkérték, hogy járjanak el hasonlóan. A lakosság tájékoztatása végett kétezer – román és magyar nyelvű –, az alapvető óvintézkedésekről szóló plakátot helyeznek el a tömbházak bejáratánál. A megyeszékhelyen jelenleg 23 személy van lakóhelyi elkülönítésben, egy személyt pedig szerdán karanténba helyeztek.

Az Olaszországból hazatért, az országhatáron könnyen átjutott, jelenleg karanténban lévő személyről Antal Árpád elmondta: önként jelentkezett a hatóságoknál, és vállalta az elkülönítést. Az elöljáró szerint ez a megfelelő hozzáállás, és felkérte a lakosságot, hogy lehetőleg a pánikot kerülve, de felelősen kezelje a járványt, tartsák be az általános és az egyéni óvintézkedéseket, ellenkező esetben ugyanis könnyen áldozatai lehetünk vagy továbbterjesztjük azt.

Antal Árpád szerint fel kell készülni arra, hogy az elkövetkező időszakban exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, miután egyes információk szerint az elmúlt napokban több tízezer ember érkezett Romániába a járvány európai gócpontjából, Olaszországból. A polgármester egy, a medium.com portálon megjelent, a koronavírus terjedését, illetve a lehetséges ellenintézkedések hatásait alaposan körüljáró, illetve más járványokkal összehasonlítást is tartalmazó tanulmány adatait idézte, melyek szerint a fertőzöttek száma a járvány robbanásától számítva kétnaponta megkétszereződhet. A tanulmány továbbá arra is rámutat, hogy a járványt azokban az esetekben sikerül hatékonyan kezelni, amikor a fertőzöttek száma nem ugrik meg exponenciálisan és az egészségügyi rendszer tűréshatárát nem haladják meg az esetszámok, azaz lassítani tudják a folyamatot. Ezt leghatékonyabban olyan intézkedésekkel lehet elérni, amilyeneket Sepsiszentgyörgyön is meghoztak, például a közintézmények bezárása, a tömeges megmozdulások, rendezvények elnapolása – nagyjából a települések lezárása –, de legalább ennyire fontos az egyéni óvintézkedések betartása. Utóbbiak tudatosítása érdekében helyezik el a kétnyelvű tájékoztató anyagokat is.

Antal Árpád szerint az önkormányzat igyekszik felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre is, így például, ha az idősebb személyek ellátását kell megoldani. A polgármester hangsúlyozta: jelenleg hat személyt tudnak karanténba helyezni, de már megtalálták a bővítési lehetőségeket, s az egészségügyi hatóság jóváhagyását várják. Azzal is számolnak, hogy a gazdasági szereplők, a vállalkozások megsegítésébe is bekapcsolódnak.

A polgármester továbbá rámutatott: az élelmiszer- és gyógyszerellátás terén nem lesznek fennakadások, felkészültek arra, hogy ne kelljen sem a kereskedelmi egységeket, sem a gyógyszertárakat bezárni. Arra is felkészültek, hogy a fertőzések számának országos megugrása miatt a Szent György Napokról is le kell mondaniuk. A fellépőkkel kötött szerződéseket úgy módosították, hogy amennyiben a városünnep elmarad, a művészek, előadók a jövő évben biztos fellépői lesznek a Szent György Napoknak.