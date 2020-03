A kézdivásárhelyi adóhivatal azt javasolja ügyfeleinek, hogy adóügyeiket intézzék az online felületeken, azaz banki átutalással számítógép vagy telefon segítségével. Az elmúlt hónapban kézbesített közlésből minden adófizető megtudta, mennyi adót kell fizetnie 2020-ra, ugyanott szerepelnek azok a bankszámlaszámok is, amelyekre be lehet fizetni az adót. A banki átutalással vagy okosalkalmazás útján keresztül történő fizetés esetén is érvényes a tízszázalékos adókedvezmény. A kedvezmény összege az adókivetési táblázat utolsó oszlopában található. Személyes kifizetés esetén az adóhivatal javasolja a bankkártyával történő fizetést.

Továbbá javasolják, hogy kérvényeiket, panaszaikat inkább e-mailben küldjék el az iktatóhoz, a zsuzsanna.imreh@kezdi.ro címre. A városháza munkatársai iktatják a beérkezett dokumentumokat és visszajeleznek a küldőnek.

Ugyanakkor felhívják a lakosság figyelmét, hogy a lakosság-nyilvántartó iroda és anyakönyvi hivatal szolgáltatásait elsősorban sürgősségi esetekben vegyék igénybe (haláleset vagy újszülött bejelentése), személyiigazolvány-cserére a törvényben megszabott határidők betartásával jelentkezzenek.

Bokor Tibor polgármester tegnap érdeklődésünkre elmondta: egyelőre március 22-ig az Incze László Céhtörténeti Múzeum nem fogad látogatókat és a Vigadóban is szünetel mindenféle tevékenység, ellenben a napi kisszámú olvasóra való tekintettel a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár továbbra is fogadja az olvasókat, de nem tart tömegrendezvényeket. A műjégpálya sem zárt be, mivel a korcsolyázók száma nem lépi túl a százat. A tanintézményeken kívül a Tanulók Klubjában is szünetel a köri tevékenység. Március 31-ig a Maassluis Nyugdíjasklub is zárva tart. Több családorvos is a Face­bookon kérte betegeit, hogy a várótermi tolongás elkerülése végett tartsák be azokat az időpontokat, amelyben megegyeztek, és értesítsék telefonon a családorvost, ha a rendelőbe szeretnének menni.