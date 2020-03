Tarlótüzek megyeszerte

Négy helyszínen is be kellett avatkoznia tegnap a megyei katasztrófavédelem egységeinek, hogy tarlótüzeket fékezzenek meg. A felügyelőség közlése szerint Barótról, Bereckből, Kézdivásárhelyről és Maksáról kérték a segítségüket.

Az év eleje óta a hivatásos tűzoltóknak összesen húsz alkalommal kellett ellenőrizetlen, elég jelentős anyagi kárt is okozó tarlótüzekhez kivonulniuk. Az oltást több esetben a helyi önkéntes alakulatokkal végezték, dolgukat több alkalommal megnehezítette az erős szél, ami a tűz terjedéséhez több alkalommal is hozzájárult. A felügyelőség ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tarlóégetés, valamint a száraz növényzet és maradékok eltüzelése törvénytelen, ha nem hatósági intézkedés nyomán történik – járványmegelőzés vagy kár­tevők elpusztítása céljából. De ilyen esetekben is be kell tartani a biztonsági előírásokat – emlékeztetnek. Az illegális tarló- vagy növényzetégetés elkövetői 1000 és 2500 lej közötti bírsággal sújthatók. (ndi)