Az intézmények akkor is működnek, ha valamely vezetőjük megfertőződött COVID-19 vírussal – jelentette ki tegnap Ludovic Orban ügyvivő kormányfő, miután kiderült, hogy Vergil Chiţac liberális párti szenátor pozitív teszteredménye miatt az NLP vezetőinek lakhelyi elkülönítésbe kell vonulniuk.

Orban elmondta, a vészhelyzeti bizottság ülésein az a személy fogja képviselni az intézményt, akinél a legkisebb a fertőzöttség kockázata. Leszögezte, az intézmények töretlenül működnek, a kormány tagjai ellátják feladataikat, működik a koronavírus terjedését akadályozó intézkedések gépezete, mindenkivel lehet kommunikálni, minden döntést ki lehet hirdetni, sőt, a kormányüléseket is meg lehet tartani interneten keresztül, ő a diagnózistól függetlenül lelkiismeretesen ellátja feladatait.

Victor Costache egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy mindenkit meg fognak vizsgálni, aki kapcsolatba került Vergil Chiţac szenátorral. Emlékeztetett, hogy egyetlen koronavírussal diagnosztizált páciens sem vesztette életét Romániában. „Ez egy vírusos fertőzés, meg kell szoknunk, hogy az oltás megjelenéséig mindennapjaink része lesz” – mondta.

Románia területén tegnap 2067 személy volt intézményes karanténban, őket az egészségügyi hatóságok kivizsgálják, hogy megfertőződtek-e a koronavírussal. A Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése szerint további 13 745 személy lakhelyi elkülönítésben van. A COVID-19 vírussal diagnosztizált személyek száma tegnap estére elérte a nyolcvanegyet. A pácienseket a megfelelő egészségügyi intézményekben kezelik Bukarestben, Jászvásáron, Kolozsváron, Temesváron, Craiován és Konstancán. A fertőzött személyek általános állapota jó, egy beteget kivéve, akit a fővárosi Victor Babeş Intézet intenzív terápiás osztályán ápolnak, de az ő állapota is jobb, mint beutalásakor.

Adófizetési haladék

Három hónappal, március 31-ről június 30-a halasztják az épületekre, telkekre és járművekre kivetett adó befizetési határidejét – közölte Florin Cîțu ügyvivő pénzügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a helyi önkormányzatok által adott kedvezmények is érvényben maradnak azok számára, akik az egész évi adójukat egyszerre törlesztik. Az intézkedést sürgősségi rendeletben szabályozza a kormány, és azt is fontolóra veszik, hogy a bankrészletek kifizetésére is haladékot adjanak.

Húsz határátkelőt lezártak

A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések rendjén a román–magyar határ négy átkelőhelyének (Battonya–Tornya, Létavértes–Székelyhíd, Méhkerék–Nagyszalonta és Nyírábrány–Érmihályfalva) ideiglenes lezárását jelentette be csütörtök este Marcel Vela belügyminiszter. Vannak más lezárt határátkelők is: a román–ukrán határon egy (Máramarossziget–Aknaszlatina), a román–moldovai határon kettő, a román–bolgár határon hat, a szerb–román határon pedig hét. A lezárt határátkelők személyzetét a nagyobb forgalmúakhoz vezényelték az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében.

Lucian Bode ügyvivő közlekedésügyi miniszter közlése szerint több száz romániai kamion vesztegel az olasz és a szlovén határon, és számuk növekedni fog. Bode elmondta: az Olaszországból Romániába tartó kamionokat leállították a szlovén, illetve a magyar határon a március 12-én 22 órakor hatályba lépő beutazási korlátozás következtében. Becslései szerint az olasz határon száz, a szlovén határon pedig mintegy háromszáz tehergépkocsi fog vesztegelni. Megemlítette ugyanakkor, hogy a szlovén határon két, Spanyolországból visszatérő busz is várakozott, az egyiknek tíz utasa van, a másik üres.

A fuvarozócégeknek egyébként máris gondot okoz a koronavírus terjedése, és bár a világjárvány gazdasági hatásait egyelőre lehetetlen megbecsülni, a pénzügyi szakértők egyetértenek abban, hogy a leginkább veszélyeztetett cégek Romániában a munkahelyek többségét adó kis- és középvállalkozások, amelyek jelentős pénzügyi nehézségekre számíthatnak. A turizmusban nagyon látványos a visszaesés, a hazai foglalások közel háromnegyedét visszamondták már a húsvéti és május elsejei hétvégékre, összességében pedig bő 40 százalékkal csökkent az utazási irodák forgalma, néhány szálloda be is zárt, és sok munkahely szűnhet meg.