Azt, hogy az egész kormány és a kormánypárt is karanténba vonul, maga Ludovic Orban jelentette be tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Elmondta: Vergil Chiţac szenátor, aki pénteken koronavírus-fertőzöttnek bizonyult, részt vett a kormányválság feloldásával kapcsolatos politikai egyeztetéseken, és fennáll a veszélye, hogy mások is megfertőződtek. A konstancai szenátor február 17–19. között vett részt egy brüsszeli NATO-tanácskozáson, vélhetően ott fertőződött meg. Tőle kaphatta el a vírust irodavezetője, aki a családját is megfertőzte. Valamennyiüknek (és rajtuk kívül egy képviselőnek is) tegnap délelőtt lett pozitív a vírustesztje.

A miniszterelnök bejelentette: a kormány egyik protokollvillájába vonul házi karanténba, ahol minden lehetősége meglesz, hogy ellássa hivatali teendőit. Arra kérte a kormány és pártja vezetőtestületének tagjait, hogy szigeteljék el magukat, és csakis telefonon, elektronikus úton lépjenek kapcsolatba egymással, munkatársaikkal. Azt is közölte, hogy a kormány minden tagjától és az NLP azon politikusaitól, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött kollégájukkal, mintát vesznek koronavírustesztre, és a vizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozzák.

A kialakult helyzetről, és arról, hogy nem vehet részt a tegnap délutánra tervezett politikai egyeztetésen, Ludovic Orban azonnal értesítette Klaus Iohannis államfőt, aki az alkotmány által megkövetelt kormányalakítási egyeztetéseket telekonferencia formájában folytatta le a parlamenti pártokkal, majd közölte, hogy ismét Ludovic Orban NLP-elnököt bízta meg kormányalakítással. Az államfő szerint más javaslat nem volt, minden politikai párt felelősen viszonyult a különleges helyzethez, megértették, hogy most nincs helye a politikai torzsalkodásnak, és ígéretet tettek arra, hogy a parlament rekord­sebességgel – valószínűleg még ma – beiktatja az új kormányt.

Iohannis úgy értékelte, hogy a parlament által február elején megbuktatott Orban-kormány kiválóan ellátta feladatát, és a koronavírus-válsággal kapcsolatos óvintézkedéseket is idejében meghozta, így Romániában viszonylag kevesen kapták el a fertőzést. Az elnök szerint a lakosság egészségének minél hatékonyabb védelme érdekében sürgősen teljes jogú kormányra van szükség, de nem feltétlenül más összetételben, mert „ha most minden megváltozna, semmi sem működne” .

A parlament a miniszterjelöltek meghallgatását is távértekezleten tervezte, és a bizalmi szavazás alkalmából sem ül össze egy terembe a 465 tagú kétkamarás parlament, hanem megoldást keresnek arra, hogy egyenként adhassák le voksukat. Maga a fertőzött szenátor, Vergil Chiţac szenátor és felesége egyébként mindenféle izolációs eszköz nélkül vonult be a konstancai járványkórházba, csak az őket kísérő egészségügyi csapaton volt védőfelszerelés.

Teljes jogkörű kormány kell

Most az emberek egészsége és biztonsága a legfontosabb, teljes jogkörű kormány kell az országnak – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tegnap, miután telefonon konzultált Klaus Iohannis államfővel. Az államfő azt szeretné, hogy már szombat estig legyen beiktatott kormánya az országnak, és ezt a gyorsított eljárást „a mostani krízishelyzetben” az RMDSZ is támogatja, mert „olyan kormányra van szükség, amely teljes jog­körrel tud fellépni a járvány további terjedésének lassítása érdekében”.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség annak ellenére támogatja egy stabil kormány beiktatását, hogy komoly fenntartásai vannak a Klaus Iohannis által egyoldalúan javasolt eljárással kapcsolatban, és úgy látja, Cîţu visszalépése után Ludovic Orban és az NLP is elvesztette hitelességét – jelentette be Cătălin Drulă, a párt alelnöke. Azt is elmondta: volt más jelölt, pártjuk Dacian Cioloşt javasolta a kormányfői tisztségre, és ezt továbbra is jobb megoldásnak tartják.

Tăriceanu különvéleménye

Az NLP felelőtlenjei miatt Románia vezetősége lakhelyi elkülönítésbe vonul – jelentette ki tegnap Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke. „A súlyos közegészségügyi válság idején a román kormány elszigeteltségbe kerül! Gyakorlatilag tegnap, a »politikai érettség« okán (amint Iohannis elnök fogalmazott), Románia kijelölt miniszterelnök nélkül maradt, és ma, lakhelyi elkülönítés okán, ügyvivő miniszterelnök nélkül” – írta közösségi oldalán Călin Popescu-Tăriceanu, emlékeztetve arra is, hogy március 11-én Klaus Iohannis államfő is találkozott Ludovic Orbannal.

Csütörtökön az NLP visszaléptette kijelölt miniszterelnökét, „és a koronavírus-válság közepén továbbra is politikai válságban hagyta Romániát” – véli a volt szenátuselnök, aki ritka felelőtlennek nevezte Ludovic Orban miniszterelnököt, amiért azt követően is sajtóértekezletet tartott, hogy felmerült, fertőzött lehet az új koronavírussal.

Tăriceanu a sajtónak azt nyilatkozta: egy olyan kormányt, amelynek Ludovic Orban és Florin Cîţu is tagja, nem hajlandó megszavazni, hiszen az elmúlt hetekben egy-egy alkalommal mindketten visszaadták miniszterelnök-jelölti megbízatásukat.