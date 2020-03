Baróton is óvintézkedéseket vezettek be

A helyi önkormányzat készenléti bizottsága tegnap rendkívüli ülést tartott, amelyen a lakosság biztonsága érdekében öt, a koronavírus terjedését megakadályozó intézkedést hozott. Március 31-ig felfüggeszti összes tevékenységét a városi művelődési ház és a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár, illetve arról is határoztak, hogy polgári esküvőkön legtöbb tíz személy részvételét engedélyezik. Arról is döntöttek, hogy hétfőtől a baróti városi kórház nem fogad látogatókat, kísérőt csak abban az esetben engednek be, ha a beteg mozgásképtelen vagy problémát jelent számára egyedül közlekedni. Fertőtlenítik a helyi közszállító vállalat, a Transloc autóbuszait, az összes játszóteret és a szeméttároló kukák környékét. Óvatosságra intik továbbá az összes olyan egységet, ahol nagyobb tömeg fordul meg naponta (bevásárlóközpontokat, bankokat, egyházakat stb.), s felszólítják őket, hogy foganatosítsanak óvintézkedéseket a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

A polgármester figyelmeztetett: minden olyan személy, aki szándékosan terjeszti a koronavírust, bűncselekményt követ el. Mint mondta, ezek az intézkedések szükségszerűek ebben a helyzetben, még akkor is, ha drasztikusnak tűnnek. „Kérem, fokozottan figyeljenek a higiéniára – hangsúlyozta az elöljáró –, mossanak kezet, fertőtlenítsék magukat, tartsák be az emberek közötti javasolt távolságot, és amennyiben tehetik, kerüljék azokat a helyeket, ahol bármilyen lehetősége fennáll annak, hogy fertőzött, vagy akár vírust hordozó személlyel érintkezzenek. Amennyiben tüneteket észlelnek, azonnal forduljanak az illetékes hatóságokhoz.” Ingyenesen hívható zöld szám: 0800 800 358, sürgősségi esetekben az 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

Lázár-Kiss Barna András hangsúlyozta: ezek az intézkedések kizárólag a lakosság védelme érdekében történtek, a vírus ugyan nincs jelen a térségben, de fontos meghozni a szükséges óvintézkedéseket, hogy megelőzzék a bajt.

Albert Egon