Bereczki Kinga, a HKA ügyvezető igazgatója az okospad ünnepélyes átadásán elmondta: megyeszinten újszerű eszközt adnak át rendeltetésének, a megye első okospadját helyezték üzembe a Gábor Áron téren.

Tavaly a kézdivásárhelyiek a Tekerj egy jó célért! akción közel hétszázan két közösségi célra gyűjtöttek: a speciális óvoda udvarán létesített játszótérre, illetve az okospadra. Ez volt a város lakóinak az igénye, amit nem csak az ide látogatók, hanem a helyiek is igénybe tudnak majd venni.

Bereczki Kinga azt is elmondta, több céget kerestek meg, amíg sikerült elkészíttetni az okospadot, sokat egyeztettek az önkormányzattal, és végül az a döntés született, nem kutatnak prototípus után, saját erőforrásból is meg tudják valósítani. Helyi cégeket kerestek meg, és így született meg a háromszéki helyi termék, az okospad – itteni cégek, civil szervezetek és az önkormányzat közreműködésével. A padok, amelyek adott esetben munkaasztalként is használhatóak, a Csiszár Dénes Faipari Tanműhelyben készültek, az elektronikai részt a sepsiszentgyörgyi Elco villamossági cég szakemberei állították össze, a kőmunkát Zoltáni Loránd sepsiszentgyörgyi vállalkozó készítette. Az okospadot szépen megmunkált városcímer díszíti, Péter Alpár sepsiszentgyörgyi képzőművész munkája.

Bereczki Kinga azt is elmondta, hogy a következő két okospad valószínűleg az épülő új stadionhoz kerül.