Hétfőtől szükségállapotot hirdetnek Romániában

„Nagyon fontos időben meghozni az intézkedéseket, hogy legyen hatásuk, és hogy lehetővé tegyem a törvény által előírt valamennyi eszköz felhasználását ehhez a harchoz, úgy döntöttem, szükségállapotot hirdetek jövő hét elejétől” – mondta az elnök a Cotroceni-palotában, miután a harmadik Orban-kormány tagjai letették a hivatali esküt.

Az államfő szerint ezáltal újabb erőforrásokat lehet majd kiutalni a koronavírus előidézte válság kezelésére. „A kormánynak így lehetősége lesz majd több pénzt kiutalni az egészségügynek, több pénzt fordítani gyógyszerekre, a szükséges orvosi felszerelésekre” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy így egyszerűsödnek az eljárások, könnyebb lesz a beszerzés.

Az államfő ugyanakkor felhívta a román állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben tehetik, kerüljék a testi kontaktust, és tájékozódjanak hivatalos forrásokból.

„A hatóságok teszik a dolgukat, a kormány teszi a dolgát, de magunk csak a munka egy részét tudjuk elvégezni. Szükségünk van önökre, kedves román állampolgárok! Szükség van arra, hogy tartsák be a hatóságok utasításait, tartsák be a higiéniai szabályokat, és igen, arra is szükség van, hogy amennyiben tehetik, kerüljék a testi kontaktust – tudom, hogy ez kicsit nehéz –, és igen, arra is szükség van, hogy pontos, hivatalos forrásokból tájékozódjanak” – nyomatékosította Klaus Iohannis.