A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ értesíti közönségét, hogy a Helyi Készenléti Bizottság határozata értelmében március 22-ig a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása miatt minden műsorra tűzött előadást elhalaszt. A megvásárolt jegyek március 27-ig visszaválthatók személyesen a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára. A műsorváltozásból fakadó kellemetlenségekért a színház vezetősége az érintettek megértését kéri.

Hitvilág

LELKIGYAKORLAT. Székelyudvarhelyen a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Istenem, értesd meg velem a fájdalom katekézisét címmel Hajlák Attila István imecsfalvi plébános tart lelkigyakorlatot március 27–29. között. Ezt a lelki programot azoknak ajánlják, akik a közelmúltban vagy még korábban veszítették el házastársukat, gyermeküket, szüleiket vagy más veszteség szomorítja el őket. Előzetes bejelentkezés szükséges március 23-ig. Érdeklődni és bejelentkezni a 0266 210 537-es vagy a 0755 489 743-as telefonszámon lehet.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Helikon 30 – Harmincadik születésnapját ünnepelte a Helikon irodalmi lap. Megszólalnak a költők, írók és szerkesztők, irodalmi művek hangzanak el B. Nagy Veronika műsorában. * Agyagfalvi nemzetgyűlések nyomában (1. rész) – „Békét akartak, harc lett belőle”. Az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés mérföldkő a székelység történetében. Ekkor a székelység képviselői kimondták, hogy a székely nép a magyar nemzet része, és vállalták, hogy csatlakoznak a magyar szabadságharchoz. A magyar adás munkatársai Agyagfalvára látogattak el. A kétrészes riport első részében az agyagfalvi nemzetgyűlések történeti hátterét mutatják be.

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az RTT-n ma 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: tárlat és könyvbemutató, az Eltűntek Brassóban. Színészkép: Sebestyén Aba. Vérvölgy (III. rész). Honlap: brassaimagyaradas.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.45-től imaszándékok fogadása; 15 órától irgalmasság rózsafüzére;15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 19.30-tól műsorismertető; 17 órától keresztút; 18 órától szentmise a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomból – triduum; 19.15-től A hét plébániája; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Adóügyek távolsági intézése

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az adóügyek távolsági intézését javasolja.

Az adóügyi nyilatkozatokat és dokumentumokat, illetve az elektronikus adatközlésre vonatkozó kérvényt kitöltés után a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-címre lehet elküldeni, faxon a 0267 311 303-as számra, postán vagy futárszolgálattal a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyére, az Olt utca 2. szám alá. A szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal hivatalos honlapján a következő linken találhatóak: sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=32#fragment-174.

Az adók, illetékek kifizetésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: * a természetes személyek, valamint az egyéni vállalkozók (PFA) a ghiseul.ro portálon keresztül fizethetik ki az adókat és illetékeket, ugyanitt a befizetendő adók értékével kapcsolatosan is lehet tájékozódni * a jogi személyek banki átutalással fizethetnek, az IBAN-számlaszámok adónemenként a polgármesteri hivatal honlapján a következő linken találhatóak: sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=32#fragment-148 * a lakók adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatást e-mailen keresztül (taxeimpozitelocale@sepsi.ro) vagy a következő telefonszámokon igényelhetnek: 0736 883 567 (adókivetési, -megállapítási, -ellenőrző részleg – természetes személyek), 0736 883 569 (adókivetési, -megállapítási, -ellenőrző részleg – jogi személyek), 0736 883 568 (végrehajtási részleg).

Biztonságos a véradás

Fertőtlenítették a sepsiszentgyörgyi vérközpontot, időben beszerezték az ehhez szükséges anyagokat, és folyamatosak az egység és a véradók biztonságát szavatoló intézkedések. Andrei Rosin, a központ igazgatója tájékoztatása szerint ugyan a COVID-19 koronavírusteszteket nem végzik el, de minden egyes véradó több vizsgálaton, analízisen esik át, amelyek eredménye tisztázza, hogy fennáll-e a betegség gyanúja. Amennyiben a vizsgálatok nem igazolnak semmilyen gyanút, akkor nagy eséllyel a donor egészséges. Rosin szerint biztosítják a véradókat arról, hogy megfelelő higiéniai körülmények között tudják őket fogadni, és nem kell fertőzésveszélytől tartaniuk. (dvk)

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra közt a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üvegre 0,5 liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Telefon: 0267 310 123. Az e heti program: ma Sepsibükszádon, kedden Mikóújfaluban, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn, csütörtökön Bodokon, pénteken Oltszemen és Zalánban gyűjtenek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdió heti programja: ma 18 órától és pénteken 17.30-tól társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE nyaralást szervez Hajdúszoboszlóra május 31. – július 5. és augusztus 23. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban levő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

CSÖKKENTETT MUNKAPROGRAM. A megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság március 31-ig az ügyfelek bárminemű kérését, igénylését csak keddi napokon veszi át 8.30–12 óráig az intézmény zárt kapujánál. Az igényelt dokumentumokat kizárólag pénteken 8.30–12 óráig lehet átvenni. Az intézmény csökkentett programmal dolgozik, a munkatársak kivételével tilos a bejárás. Az igazgatóság székhelyének udvarára csak a szolgálati autók hajthatnak be – tájékoztattak közleményükben. (dvk)